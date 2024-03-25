الحديقة القرآنية وجهة الزوار في شهر الرحمة

الحديقة القرآنية وجهة الزوار في شهر الرحمة
التاريخ
3/25/2024 7:19:24 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
تشهد الحديقة القرآنية، التي تعدّ أحد معالم دبي الترفيهية والتعليمية والسياحية، العديد من المبادرات الرمضانية خلال الشهر الفضيل، وتعدّ وجهة مثالية للزيارة خلال شهر الرحمة، حيث تهدف إلى توفير جسور التواصل الفكري والثقافي مع الجاليات والأديان المختلفة وتعزيز التسامح من خلال عرض الإنجازات الثقافية للدين الإسلامي.
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