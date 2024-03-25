الإسرار في الصلاة السرية والجهر في «الجهرية»

ما حكمة الإسرار في الصلاة السرية، وحكمة الجهر في الصلوات الجهرية؟

الجواب، وبالله التوفيق:

المسلم مأمور باتباع النبي، صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به، سواء علم الحكمة أم لم يعلمها، قال الله تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً) الأحزاب/21.

مع الجزم بأن الشريعة مبنية على الحكم العظيمة الباهرة، لكن هذه الحكمة قد نعلمها، وقد نجهلها، وقد نعلم بعضها ونجهل بعضها الآخر.

جاء في حاشية الجمل على شرح المنهاج 1/359: ((بقي حكمة الجهر ما هي؟ ولعلها: أنها لما كان الليل محل الخلوة، ويطيب فيه السمر، شرع الجهر فيه إظهاراً للذة مناجاة العبد لربه، وخص بالأوليين لنشاط المصلي فيهما، والنهار لما كان محل الشواغل والاختلاط بالناس، طلب فيه الإسرار، لعدم صلاحيته للتفرغ للمناجاة، وألحق الصبح بالصلاة الليلية لأن وقته ليس محلاً للشواغل عادة كيوم الجمعة)) انتهى .

وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: (2/91): ((وأما التفريق بين صلاة الليل وصلاة النهار في الجهر والإسرار ففي غاية المناسبة والحكمة، فإن الليل مظنة هدوء الأصوات وسكون الحركات وفراغ القلوب واجتماع الهمم المشتتة بالنهار، فالنهار محل السبح الطويل بالقلب والبدن، والليل محل مواطأة القلب للسان، ومواطأة اللسان للأذن، ولهذا كانت السنة تطويل قراءة الفجر على سائر الصلوات، وكان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقرأ فيها بالستين إلى المائة، وكان الصدّيق يقرأ فيها بالبقرة، والفاروق عمر بالنحل وهود وبني إسرائيل ويونس ونحوها من السور، لأن القلب أفرغ ما يكون من الشواغل حين انتباهه من النوم، فإذا كان أول ما يقرع سمعه كلام الله الذي فيه الخير كله بحذافيره صادفه خالياً من الشواغل فتمكّن فيه من غير مزاحم، وأما النهار فلما كان بضد ذلك، كانت قراءة صلاته سرية، إلا إذا عارض في ذلك معارض أرجح منه، كالمجامع العظام في العيدين والجمعة والاستسقاء والكسوف؛ فإن الجهر حينئذ أحسن وأبلغ في تحصيل المقصود، وأنفع للجمع، وفيه من قراءة كلام الله عليهم وتبليغه في المجامع العظام ما هو من أعظم مقاصد الرسالة.