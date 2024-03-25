يوسف علي.. حكاية محب للروائح الزكية

(MENAFN
- Al-Bayan)
حكاية يوسف محمد علي مع العطور حكاية محب للروائح الزكية التي عشقها منذ نعومة أظفاره، بحكم البيئة التي عاش فيها، فتكوّنت عنده ملكة شم كل ما هو زكي وعليل، لترشحه إلى عالم العطور وما يخبئه من شغف الإصرار على النجاح والتميز
رسالة فواحة
جعل من العطر رسالة تفوح برائحة الحب للجميع فتحول من مجرد بائع إلى صانع عطور ماركة مسجلة باسمه، ويَعتبر يوسف محمد علي أن دبي لم تعطه مهارة المزج بين العطور بل أعطته معنى محبة الناس التي يعتبرها أزكى من رائحة العطر وهي كلمة السر التي جعلته يتمسك بمحله لأكثر من 20 عاماً، لأن دبي باختصار أعطته الدفء الاجتماعي.
ذوق الاختيار
اختيار العطر المناسب من يوسف محمد علي للشخص المناسب فن لا يعطى إلا صاحب الذائقة الذي يعطي لمقتنيه طاقة إيجابية مفعمة بالنشاط.
كتب يوسف محمد علي اسمه بكل أصناف الروائح الزكية التي تنبعث من محله قصة نجاح تفوح باسمه، فكانت علامة ((يوسف باي)) أكثر من مجرد ((براند))، بل كانت تختزل قصة حب للعطور ممزوجة برائحة الأحباب، ومحطات الذكريات التي لا تنسى
مشروع بالأفق
مشروع يوسف المقبل هو صناعته عطراً خاصاً بدبي يعكس الحب الذي يكنه لهذه المدينة التي أعطته الكثير من مشاعر حب المكان والأشخاص ليعطي أفضل ما جادت به أنامله من صنوف العطور.
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