يوسف علي.. حكاية محب للروائح الزكية

حكاية يوسف محمد علي مع العطور حكاية محب للروائح الزكية التي عشقها منذ نعومة أظفاره، بحكم البيئة التي عاش فيها، فتكوّنت عنده ملكة شم كل ما هو زكي وعليل، لترشحه إلى عالم العطور وما يخبئه من شغف الإصرار على النجاح والتميز

رسالة فواحة

جعل من العطر رسالة تفوح برائحة الحب للجميع فتحول من مجرد بائع إلى صانع عطور ماركة مسجلة باسمه، ويَعتبر يوسف محمد علي أن دبي لم تعطه مهارة المزج بين العطور بل أعطته معنى محبة الناس التي يعتبرها أزكى من رائحة العطر وهي كلمة السر التي جعلته يتمسك بمحله لأكثر من 20 عاماً، لأن دبي باختصار أعطته الدفء الاجتماعي.

ذوق الاختيار

اختيار العطر المناسب من يوسف محمد علي للشخص المناسب فن لا يعطى إلا صاحب الذائقة الذي يعطي لمقتنيه طاقة إيجابية مفعمة بالنشاط.

كتب يوسف محمد علي اسمه بكل أصناف الروائح الزكية التي تنبعث من محله قصة نجاح تفوح باسمه، فكانت علامة ((يوسف باي)) أكثر من مجرد ((براند))، بل كانت تختزل قصة حب للعطور ممزوجة برائحة الأحباب، ومحطات الذكريات التي لا تنسى

مشروع بالأفق

مشروع يوسف المقبل هو صناعته عطراً خاصاً بدبي يعكس الحب الذي يكنه لهذه المدينة التي أعطته الكثير من مشاعر حب المكان والأشخاص ليعطي أفضل ما جادت به أنامله من صنوف العطور.