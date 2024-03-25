تعويض السوائل أهم من «السعرات» خلال الشهر الكريم

شدد الدكتور أسامة اللالا، أخصائي توعية رياضية بمجلس أبوظبي الرياضي، على ضرورة الحفاظ على الساعة البيولوجية، ومواعيد النوم للرياضيين، خلال شهر رمضان، قبل البدء في التركيز على النظام الغذائي، خاصة أنها في غاية الأهمية لعملية الاستشفاء الرياضي، ولا بد للرياضي أن يحصل على ما بين 7-8 ساعات للنوم يومياً في رمضان.

تركيز

وقال الدكتور أسامة اللالا: ((تعويض السوائل أهم من السعرات الحرارية خلال شهر رمضان، وإن الرياضي مطالب بالتركيز على السوائل، خلال الفترة من بعد الإفطار وحتى السحور لا سيما أن الماء يشكل نسبة كبيرة من تكوين الرياضي العضلي، وعليه الابتعاد عن المشروبات الغنية بالكافيين كونها مسببة للجفاف والعطش)).

وأضاف: ((إن الرياضي يجب عليه الالتزام بنظام غذائي في الشهر الفضيل، والتركيز على توزيع الوجبات على مدار الساعات من بعد الإفطار، إذ يعد الإفطار ليس الوجبة الرئيسية خلال اليوم بالنسبة للرياضي، مشيراً إلى ضرورة تنويع الوجبات، بحيث تتضمن العناصر الغذائية كافة وبحسب توقيتاتها، وبما يتناسب مع مواعيد التدريبات)).

نسب

وأشار إلى أن الرياضي مطالب بإجراء فحص للجفاف لأنه يؤثر على المزاج الرياضي، وبالتالي ضرورة شرب ما لا يقل عن 3 لترات ماء من بعد الإفطار وحتى السحور، لافتاً إلى أن وجبة السحور تعد الوجبة الرئيسية للرياضي، ويفضل أن تكون كمية الطعام أقل بنسبة 30% عن الوجبة العادية في الإفطار، وغنية بالفيتامينات والكربوهيدرات المركبة مثل البطاطس والشمندر والسلطة والفواكه المجففة والتمور والمكسرات النيئة، والابتعاد عن اللحوم الحمراء في الإفطار لصعوبة هضمها.

وأردف: ((يفضل كذلك أن يلجأ الرياضي لمشروب غني بالموز والحليب والعسل والأفوكادو لمنحه طاقة جيدة خاصة إذا كان يؤدي تدريباته بعد الإفطار وبصفة يومية، كما أن وجبة بعد التدريب يجب أن تكون غنية بالبروتين والكربوهيدرات، وتؤدي إلى سرعة الاستشفاء والتخلص من التعب، ولا مانع من تناول بعض الحلويات البسيطة)).

وتابع: ((وجبة السحور هي الوجبة الرئيسية، وتكون غنية بالكربوهيدرات المركبة والبروتين مثل البيض والشوفان مع الحليب مع العسل والمكسرات والزبيب والأجبان البيضاء، وممكن تناول الفوز والحمص، إضافة إلى الموز لأنها مهمة لمنح الرياضي الغلوكوز)).

كما شدد الدكتور أسامة اللالا على ضرورة الابتعاد عن الأطعمة، التي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح، إلى جانب الأكلات المقلية، لأنها تؤدي إلى عدم إراحة الجهاز الهضمي، وتؤثر على عملية الهضم.