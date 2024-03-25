ضبط الساعة البيولوجية في رمضان يعيد التوازن لأجهزة الجسم

أوضح الدكتور أحمد باهمام من كلية الطب بجامعة الملك سعود، أن هناك سلوكيات خاطئة في نمط الحياة يمارسها بعض الأشخاص خلال شهر رمضان، مثل السهر، وبالتالي تحويل الليل إلى بوفيه مفتوح للوجبات، بدلاً من تناول الصائم لوجبتين، وجبة الإفطار، ووجبة السحور قبل الفجر مباشرة، وبعدها يلتزم بساعات نوم كافية حتى يحصل على النتائج الصحية لرمضان، لافتاً إلى أن صيام رمضان يعد ممارسة صحية، لأن هناك ساعة مركزية في الدماغ تضبط ((الساعة البيولوجية)) للجسم، ما يؤدي إلى توازن أجهزة الجسم الحيوية.

دهون

وقال إن السهر ليلاً يقضي على جميع الفوائد الصحية لرمضان، لأن الوجبات التي يتم تناولها ليلاً الجسم يكون غير مهيأ للتعامل معها، لذلك ما يتم تناوله ليلاً يتحول إلى دهون تضر بصحة الصائم، لافتاً إلى أنه على الصائمين أن يتقيدوا بالنوم ليلاً، والاستمرار في ذات السعرات الحرارية قبل الصوم، إضافة إلى تجنب تناول المعجنات والنشويات والحلويات والإفراط في تناولها، ما يضر بصحتهم، كما أن النوم مساء يساعد على التخلص من السموم، ويساعد على إعادة التوازن الداخلي لعمل أجهزة الجسم الحيوية.

آثار

وأوضح باهمام، أن التقدم التكنولوجي نجم عنه العديد من الآثار السلبية المرتبطة بصحة الإنسان، إذ لم تعد الأمراض المزمنة هي الجانب السلبي الوحيد في ما يتعلق بصحة الإنسان، التي نتجت عن الخمول البدني وقلة النشاط الحركي، الذي يعد أحد إفرازات المجتمعات التكنولوجية الحديثة، مشيراً إلى أن أي اختلال في ((الساعة البيولوجية)) لجسم الإنسان خلال شهر رمضان ينعكس سلباً على الصحة النفسية والعضوية، كما أن ظهور بعض الأمراض ارتبط بشكل مباشر بانقلاب ((الساعة البيولوجية))، ونتيجة لذلك أصبح العديد من الصائمين يعانون من الأرق، نتيجة تغير العديد من السلوكيات الصحية، ما أثر سلباً في الإيقاع الحيوي لجسم الإنسان، مبيناً أن من العوامل التي تساعد في الحصول على نوم صحي تتمثل بالذهاب إلى الفراش في ساعة محددة، والاستيقاظ في ساعة محددة كل يوم، ومحاولة الحصول على القدر الموصى به من النوم، الأمر الذي يساعد في تنظيم الساعة البيولوجية للجسم.