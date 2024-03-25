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الإمارات تنفذ مشروع إفطار صائم للاجئين في مريجيب الفهود

3/25/2024 7:19:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شارك فريق الإغاثة الإماراتي، بقيادة حسن سالم الغول القايدي، ونائبه يوسف عبدالله الهرمودي، ومتطوعو الفريق، تناول طعام الإفطار مع اللاجئين السوريين في مخيم مريجيب الفهود، وذلك ضمن مشروع إفطار صائم الذي تنفذه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأعرب حسن الغول القايدي، عن سعادته وزملائه المتطوعين لقضائهم الشهر الفضيل بين أشقائهم اللاجئين السوريين، لافتاً إلى أنه سبق وأن تم تنفيذ مشروع إفطار صائم للاجئين السوريين القاطنين في الخيم العشوائية القريبة من المخيم.

وأضاف أنه ومنذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، وفريق الإغاثة الإماراتي ينشط بعمل الخير، مشيراً إلى أن الفريق وزع المير الرمضاني على اللاجئين في المخيم، ومن ثم على الأسر المتعففة في الخيم العشوائية والأسر المسجلة لدى عدد من الجمعيات الخيرية في المملكة الأردنية الهاشمية، كما تنتشر يومياً قبل أذان المغرب فرق المتطوعين على الإشارات ضمن نقاط حيوية في الأردن، لتوزيع وجبات خفيفة لكسر إفطار صائم.

وقدم الشكر للأيادي البيضاء ولجميع الداعمين لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

من جهتهم، أعرب اللاجئون السوريون، عن شكرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على هذه المبادرات، والتي تؤكد اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بهم.

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