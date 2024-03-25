مستشفى الأمل يحذّر من علاج التوحد عبر وسائط التواصل

أكد الدكتور عمار البنا، مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن علاج التوحد لا يعتمد على الأدوية والعلاجات الطبية، إذ إنه لا يوجد أي علاج طبي أو دوائي للتوحد، لكن هناك دراسات تُجرى وبانتظار النتائج، ولذلك يجب على الأهالي أخذ المعلومات الطبية من المصادر الموثوق بها مثل الوزارات والهيئات الطبية المعتمدة، وضرورة تجنب أي علاج يُسَوَّق له في وسائط التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائط للوصول للجمهور، إضافة إلى تجارب الأهالي الآخرين، فإن تلك الممارسات قد تعرض الطفل لأضرار غير مدروسة.

وقال الدكتور عمار البنا، إن لمستشفى الأمل القدرة على تحديد الأسباب الجينية لدى نسبة من الأطفال المشخصين بالتوحد، وإن أسباب اضطراب طيف التوحد معقدة وترجع بشكل رئيس إلى تفاعل بين الجينات والعوامل البيئية.

وأضاف: من الخطأ الانتظار لعمر متقدم للتشخيص، ويمكن تقييم الصعوبات النمائية الاجتماعية في عمر مبكر حتى بعد عمر السنة، شريطة أن يتم من قبل فريق متخصص وباستخدام وسائل تشخيصية دقيقة، وأوضح أن دراسات مختلفة أثبتت أن للجينات دوراً كبيراً في التسبب بالتوحد، وأن هناك عوامل بيئية تزيد خطورة الإصابة وخاصة المضاعفات أثناء الحمل والولادة وغيرها من الأسباب، وأن اضطراب التوحد اضطراب عصبي نمائي يؤثر في قدرة الشخص على التواصل الاجتماعي والعاطفي المتبادل وأعراض سلوكية أخرى، وأنه بذكر الأعراض والصعوبات الرئيسة لدى الأطفال ذوي اضطرابات طيف التوحد تبين أنها تكمن في القدرة على التفاعل الاجتماعي والعاطفي المتبادل، إضافة إلى أعراض أخرى مثل أعراض حسية، والسلوكات المتكررة النمطية.

وأشار الدكتور البنا، إلى أن المرض يستلزم تشخيصاً سريرياً ويتطلب تقييم الطفل مباشرة طبيا إضافة إلى التفاعل مع الطفل، وأخذ معلومات من الوالدين ومقدم الرعاية، مؤكدا أنه لا يمكن تشخيص التوحد اليوم عبر أي فحوص طبية سواء كانت أشعة مقطعية أو فحوص دم أو غيرها .

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