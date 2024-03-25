اليازية المري موهبة ملهمة تؤلف القصص في سن الثامنة

تحوّلت الطالبة الإماراتية اليازية المري، التي لم تتجاوز الثامنة من عمرها، إلى مصدر إلهام في مدرستها، حيث نجحت في تأليف وكتابة ثلاث قصص.

ونما شغف اليازية بالكتب والقراءة منذ بواكير عمرها الأولى، إضافة إلى دعم أسرتها، وقد كانت معلمتها في مرحلة رياض الأطفال تشجعها على قراءة الكلمات بطلاقة، بينما كانت أسرتها المحبة تواصل أداء دور رئيسي في تنمية مواهبها ومساعدتها على تحقيق طموحاتها. وفي سن الرابعة بدأت اليازية تقرأ الكتب الملونة والقصص المشوقة التي تقتنيها أسرتها، وعندما وصلت إلى الصف الثاني، شاركت في مسابقات القراءة والكتابة التي تنظمها مدرستها.

وكتبت اليازية أول قصة لها بعنوان ((الدودة فوفو))، وكانت هذه القصة موجهة للأطفال وتدور حول الحشرات وتعليمهم قيمة عدم السخرية من المخلوقات، وكانت اليازية تتعلم من خلال كتابتها هذه القصة أهمية التعاطف والاحترام. ومع مرور الوقت، ازدادت موهبة اليازية وتطورت قدراتها في الكتابة، واستطاعت أن تؤلف ثلاث قصص أخرى، وشاركت في العديد من المسابقات المحلية، حيث حققت المراكز الأولى.

وفازت اليازية بالجائزة الأولى في مهارة الكتابة بمسابقة اليوم الوطني ((الاستدامة COP28)) على مستوى الحلقة الأولى بقصتها المميزة ((حقيبة الاستدامة))، كما حصلت على المركز الأول في مسابقة ((المبتكرون الصغار)) في فئة الكتابة بقصتها الملهمة ((إجازة في المريخ)). وتدرس اليازية حالياً في الصف الثالث بمدرسة جميرا للتعليم الأساسي. من جهتها قالت آمنة السويدي، مديرة المدرسة، إن قصة اليازية تعكس قوة العزيمة والإصرار في سن مبكرة، رغم صغر سنها، واستطاعت أن تتجاوز التحديات بفضل شغفها القوي ودعم مدرستها وأسرتها، وتعد قصتها ملهمة للعديد من الأطفال الذين يحلمون بممارسة شغفهم وتحقيق إنجازات كبيرة في مجال معين.

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