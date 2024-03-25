الفحوصات المبكرة تقي من سرطان القولون والمستقيم

أكد البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، مقرر الجمعية الخليجية للأورام، أهمية التوعية بسرطان القولون والمستقيم، داعياً إلى الوقاية والفحص المبكر، وذلك تزامناً مع شهر مارس شهر التوعية بسرطان القولون والمستقيم، مؤكداً أنه يمكن الوقاية من سرطان القولون والمستقيم وتجنب كل ما يترافق معه من مضاعفات ومصاعب، عبر إجراء فحوصات منتظمة للكشف عنه في مراحل مبكرة، مشيداً في الوقت ذاته بتوفير خدمات رعاية صحية رائدة ورفيعة المستوى في الدولة، إذ إنها من الأولويات الوطنية في الإمارات.

وقال الشامسي: ((دولة الإمارات تحرص كل الحرص على تطبيق الأساليب والتقنيات المبتكرة في مجال علاجات سرطان القولون والمستقيم، إلى جانب توفير أعلى مستويات الرعاية الطبية المتكاملة للمرضى))، موضحاً أن الإقبال على إجراء الفحص المبكر عن سرطان القولون والمستقيم يسهم فعلياً في تحقيق أعلى درجات الوقاية من هذا النوع من السرطان، وذلك تماشياً مع المستجدات العلمية وأحدث التوصيات العالمية.

وأضاف: ((هناك فحوصات حديثة للكشف المبكر عن سرطان القولون عن طريق فحص دم بسيط وبدقة عالية تصل لأكثر من 90 %، ويخضع الفحص حالياً للتقييم النهائي قبل أن يتم اعتماده من قبل هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، ويتوقع أن يزيد الإقبال على الفحص المبكر لسرطان القولون والمستقيم، ما يزيد من فرص العلاج والشفاء التام وتقليل تشخيص المرض في مراحل متقدمة، وذلك من شأنه أن يقلل نسبة الوفيات)).

وأوضح البروفيسور حميد الشامسي، أن عوامل الإصابة بسرطان القولون تتمثل في السمنة والتدخين والتغذية غير الصحية وعدم ممارسة الرياضة، وأيضاً الالتهابات المزمنة للقولون، إلى جانب العامل الوراثي الذي يسبب 5-10% من حالات سرطان القولون والمستقيم، فيما تتمثل العوامل الأخرى في الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية، لا سيما من دون إشراف طبي.

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