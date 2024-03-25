نهيان بن مبارك: قيادتنا جعلت الإمارات حاملة للواء الوسطية

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مؤتمر ((القرآن الكريم وآفاق العلوم الكونية وجهود دولة الإمارات في خدمته))، الذي تنظمه الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والذي انطلقت فعالياته أول من أمس ويستمر يومين في أبوظبي بمشاركة العلماء والمختصين.

حضر المؤتمر، العلامة عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وفضيلة الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ود. م. خليفة الطنيجي، رئيس مجمع القرآن الكريم في الشارقة، وأصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في كلمته الافتتاحية: ((إننا يسعدنا المشاركة في هذا المؤتمر الذي يتناول بالدراسة والمناقشة بعض جوانب الإعجاز في القرآن الكريم، الذي هو كتاب رحمة وهداية جاء للبشر بمنظومة متكاملة، في الحياة السليمة، منظومة تستوعب الكون كله، قوامها العلم والعمل والسلوك القويم، منظومة تدعو إلى المحبة، والتعاون، والتسامح، والأخوة الإنسانية)). وأضاف: ((أتقدم بعظيم التحية، وفائق الشكر والامتنان إلى راعي المؤتمر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مقدراً لسموه إدراكه العميق لمكانة القرآن الكريم في قلوب المسلمين، وللدور المرموق لهذا الكتاب العزيز، الذي يهدي للتي هي أقوم، في ترشيد حياة الفرد، وإصلاح مسيرة المجتمع، أقدر لسموه كذلك، حرصه القوي على أن يتحقق للمجتمعات المسلمة ما يدعو إليه الدين الحنيف من تراحم وتقدم ونماء، بل وأيضاً من إعمال العقل والفكر، وتحقيق الإفادة الكاملة من معطيات التقدم العلمي والتقني في العالم)).

وقال معاليه: ((إننا نحمد الله كثيراً أننا نحظى في الإمارات بالقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وهي القيادة التي تجعل من الدولة حاملة للواء الوسطية والاعتدال، تأخذ بالفكر النافع، وتشجع العمل المثمر، وذلك بهوية أصيلة، وفهم مستنير، وإيمان صادق، بما يبشر بإذن الله بنهضة شاملة ومستدامة في هذا الوطن العزيز، بل وفي العالم الإسلامي كله، نهضة تجمع ولا تفرق، تستلهم حقائق الدين الحنيف، الذي أراده الله رحمة للعالمين)).

حكمة

وأضاف: ((إن هذا المؤتمر إنما هو استجابة وطاعة للأمر الإلهي بأن نتدبر القرآن العظيم، إننا حين نتدبر القرآن فإنما نعبر عن رغبة أكيدة، بإذن الله، في أن نكون قادرين على أن نؤكد بالقول والفعل رسالة الإسلام في البناء والتعمير، وفي رفعة الإنسان، وتقدم المجتمعات: هذا الدين السمح، الذي يحترم الحياة، ويحتفي بالحكمة والعلم والمعرفة، ويدعو إلى تمكين الإنسان، وتنمية ملكات الإبداع والتفكير الهادف لديه، إنني أحيي ما تسعون إليه في هذا المؤتمر من الإسهام في إعداد الإنسان المسلم للحياة الواثقة في هذا العصر ليكون بعون الله واعياً بدينه يتدبر القرآن بفكرٍ يقظ، واعتزازٍ كبير، يتحرر من الخوف والجهل، ويأخذ بأفضل ما في العالم من معارف وممارسات ويسعى بكل جدٍ إلى الإسهام الإيجابي في صنع مسيرة التقدم في العالم كله)).

وأضاف: ((إن قيام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بتنظيم هذا المؤتمر إنما هو انعكاس صادق وحقيقي لما تحظى به دولة الإمارات العربية المتحدة من مكانة محورية في مسيرة الأمة بل وما تحظى به كذلك من مكانة خاصة في قلوب المسلمين جميعاً، وبخاصة مكانة مؤسسها العظيم المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تلك المكانة التي تتجسد فيما تمتلكه الدولة من ثقافة واسعة، وخبرة عميقة، والتزام قوي، بتعاليم وتاريخ الإسلام الزاهر، بما يؤهلها وعن جدارة أن تكون مركزاً طبيعياً للمرجعية الإسلامية المستنيرة في هذا العصر)).

وقال: ((إنني أحيي هذا التجمع المرموق لنخبة متميزة من علماء المسلمين الأفاضل، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم وأن يحقق الخير على أيديكم وأن يوفقكم في جهودكم في تطوير الدعوة ونشر تعاليم الدين)).

وأضاف: ((إنني لعلى ثقة كاملة في أنكم في مناقشاتكم سوف تؤكدون بكل قوة أن النعمة الكبرى للقرآن الكريم هي نعمة النظر والتدبر، وأن الآيات الكونية في هذا الكتاب العزيز والتي تتحدث عن السماء والأرض، والليل والنهار، والشمس والقمر والنجوم، والجبال والسهول، والبحار والأنهار، والرياح والسحاب، والنبات والحيوان والجماد، وخَلْق الإنسان وكافة الدواب والمخلوقات، إنما هي دعوة للاكتشاف والبحث عن الحكمة والمعرفة، ودراسة العلوم والتقنيات، والأخذ بأسباب التقدم والنماء في كافة المجالات)).

وتابع: ((إنني على ثقة كاملة في أنكم في مناقشاتكم سوف تؤكدون أهمية دعوة الله للإنسان للتدبر والتعمق في دراسة ظواهر الكون والحياة، باعتبار أن ذلك هو الطريق إلى تقوية الإيمان بالله وإلى أن يكون هذا الإنسان وعن جدارة هو خليفة الله في الأرض، بل وكذلك إلى تأكيد المبادئ الإسلامية الحكيمة، في الحماية، ومنع الأذى، والمشاركة، والتعمير، ومراعاة حقوق الغير، والتطوير الدائم نحو الأفضل، بل وأيضاً إلى إدراك قدرة الله سبحانه وتعالى، وإلى شكره على ما أفاء به علينا من نعم وآلاء)).

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