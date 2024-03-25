«تمكين أفراد المجتمع» يسلّط الضوء على إبداعات الأسر المنتجة

تشارك 17 أسرة منتجة في معرض تمكين أفراد المجتمع؛ المعرض المشترك للأسر الإماراتية المنتجة الذي تنظمه شرطة دبي، وجمعية دبي الخيرية، وهيئة تنمية المجتمع، وأوقاف دبي، بالتعاون مع ((سيتي سنتر مردف))، بغرض دعم الأسر المنتجة التي تعدّ جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني، ونواة حقيقية للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ويعكس تنظيم المعرض، رؤية أجندة دبي الاجتماعية 33، والشراكة بين الجهات المنظمة والهادفة لتمكين الأسر الإماراتية وتعميم وتوسيع تجربة نجاح الأسر المنتجة، من خلال برامج ومعارض مماثلة.

وقالت شفيعة الرفيع، من الأسر المنتجة، إنها بدأت مجالها في تركيب وبيع العطور في العام 2017، مشيرة إلى أن الدعم الذي تحظى به وغيرها من أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، جعلهم أكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل، والتحول إلى التصدير خارج الدولة.

كما تدير كلثم سعيد السويدي، مشروعها لتصميم الملابس وبدلات السفر، وقد شقت طريقها في القطاع الخاص منذ عام ونصف عام، وترى أن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتفتح نافذة لربات البيوت ممن لديهن مهارات كتصميم الملابس وتركيب العطور.

وتقدم خديجة عبدالله حسن من خلال المعرض وعبر مشروعها ((سندس آرت))، تصميمات تمزج من خلالها التراث الإماراتي بالفن، ولا سيما ((الديكو باج)).

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