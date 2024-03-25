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جلسات تدريبية لموظفي «ميرال» ضمن برنامج «ساند» التطوعي

3/25/2024 7:19:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استضافت شركة ((ميرال))؛ المختصة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، الجلسة الأولى من سلسلة ورش العمل المتخصصة لتدريب الموظفين، وذلك في إطار برنامج ((ساند)) التطوعي للاستجابة في حالات الطوارئ، التابع لمؤسسة الإمارات.

وتعتبر هذه السلسلة جزءاً من شراكة ميرال المستمرة مع مؤسسة الإمارات، والتي تهدف إلى تمكين موظفي ميرال، وتعزيز مهاراتهم في إدارة الأزمات، والاستعداد للكوارث، والاستجابة لحالات الطوارئ. وتستند المبادرة إلى استراتيجية ميرال في المسؤولية المجتمعية، والتي تغطي جوانب تطوير وصقل المهارات والبرامج التعليمية للموظفين. كما تنسجم المبادرة مع أهداف برنامج ((ساند)) الرامية إلى بناء فرق متخصصة من المتطوعين المؤهلين، لضمان سلامة المجتمع.

وقال أحمد طالب الشامسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: ((سعداء بتعاوننا مع ميرال في تعزيز جاهزية مجتمعنا، حيث تساعدنا هذه الورش في تمكين أفراد المجتمع الإماراتي بالمعرفة والمهارات الضرورية للاستجابة الفعّالة في حالات الطوارئ)).

ومن جانبه، قال محمد عبد الله الزعابي الرئيس التنفيذي لميرال: ((إن تعاون ميرال الاستراتيجي مع مؤسسة الإمارات، يدعم برامجنا الحالية التي تركز على تنمية الموظفين، وتحسين مهاراتهم، ما يتيح لفرقنا تقييم الأحداث المتغيرة، والتكيف معها)).

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