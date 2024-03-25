جلسات تدريبية لموظفي «ميرال» ضمن برنامج «ساند» التطوعي

(MENAFN
- Al-Bayan)
استضافت شركة ((ميرال))؛ المختصة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، الجلسة الأولى من سلسلة ورش العمل المتخصصة لتدريب الموظفين، وذلك في إطار برنامج ((ساند)) التطوعي للاستجابة في حالات الطوارئ، التابع لمؤسسة الإمارات.
وتعتبر هذه السلسلة جزءاً من شراكة ميرال المستمرة مع مؤسسة الإمارات، والتي تهدف إلى تمكين موظفي ميرال، وتعزيز مهاراتهم في إدارة الأزمات، والاستعداد للكوارث، والاستجابة لحالات الطوارئ. وتستند المبادرة إلى استراتيجية ميرال في المسؤولية المجتمعية، والتي تغطي جوانب تطوير وصقل المهارات والبرامج التعليمية للموظفين. كما تنسجم المبادرة مع أهداف برنامج ((ساند)) الرامية إلى بناء فرق متخصصة من المتطوعين المؤهلين، لضمان سلامة المجتمع.
وقال أحمد طالب الشامسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: ((سعداء بتعاوننا مع ميرال في تعزيز جاهزية مجتمعنا، حيث تساعدنا هذه الورش في تمكين أفراد المجتمع الإماراتي بالمعرفة والمهارات الضرورية للاستجابة الفعّالة في حالات الطوارئ)).
ومن جانبه، قال محمد عبد الله الزعابي الرئيس التنفيذي لميرال: ((إن تعاون ميرال الاستراتيجي مع مؤسسة الإمارات، يدعم برامجنا الحالية التي تركز على تنمية الموظفين، وتحسين مهاراتهم، ما يتيح لفرقنا تقييم الأحداث المتغيرة، والتكيف معها)).
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN25032024000110011019ID1108020209
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.