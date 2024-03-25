الحكام يواصلون استقبال المهنئين برمضان

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك، مساء أمس، في قصر الزاهر.

وتقبل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، ووفد الاتحاد، وماجد بن سيف الغرير، ومحمود الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية، ووفد الدائرة ومن أعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

الفجيرة

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي، ومعالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ورؤساء تحرير وكالات الأنباء العالمية والعربية والإعلاميين العاملين في الدولة، الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة شهر رمضان المبارك وجموع المهنئين بحلول الشهر الفضيل.

حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة.

أم القيوين

كما واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك، في قصر سموه مساء أمس.

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمى، وزير الثقافة، الذي قدم للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك.

رأس الخيمة

وواصل صاحب السموالشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، مساء أمس، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك، وذلك في مجلس الضيافة بخزام. وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وكبار المسؤولين، ورجال الأعمال، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل.

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