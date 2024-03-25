مسؤولون: فكر محمد بن راشد رسخ ثقافة التميز المستدام

أكد مسؤولون أن فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، رسخ ثقافة التميز المستدام في الجهات الحكومية، وعزز ريادة دبي وجعلها نموذجاً عالمياً يستند إلى المرونة والتطوير المستمرين، وفي ظل وتيرة النمو السريع على كافة المستويات.

كما أكد المسؤولون أن برنامج دبي للتميز الحكومي يعتبر من أهم برامج التميز التي تحفز مختلف الجهات الحكومية، وتدفع بقدراتها الابتكارية والإبداعية إلى مراحل متقدمة، وتعزز وصولها إلى منصات التتويج بجدارة واستحقاق.

ورفع المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على رعايته جائزة برنامج دبي للتميز الحكومي، ودعمه الكبير لها.

كما أعرب الحميدان عن شكره وتقديره لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على ما قدمه سموه من رعاية واهتمام بهذه الجائزة، ومتابعة وتحفيز للدوائر الحكومية للمنافسة في الريادة والتميز في عموم المجالات.

ونوّه الحميدان بجهود النيابة العامة في دبي وحرصها على تقديم أفضل الخدمات وتطوير كافة أنظمة العمل، لاسيما الموارد البشرية، التي كانت محط اهتمام النيابة كونها العامل الأساسي في نجاح أعمالها واستمرارية خدماتها، فكان رأس المال البشري محل عناية فائقة وتطوير مستمر وفق أفضل المعايير المعمول بها في إدارة هذه الموارد المهمة، بما يشمل التدريب والرعاية والتأهيل والمتابعة وغيرها، للوصول إلى أفضل النتائج، والتي تمثلت اليوم بهذا الفوز المستحق ضمن فئات جائزة دبي للتميز الحكومي.

رشاقة مؤسسية

وقال معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إن برنامج دبي للتميز الحكومي، يعتبر من أهم برامج التميز التي تحفز مختلف الجهات الحكومية، وتدفع بقدراتهم الابتكارية والإبداعية إلى مراحل متقدمة، وتعزز وصولهم إلى منصات التتويج بجدارة واستحقاق، وترسخ لمنهجيات وأساليب عمل تستند إلى الرشاقة المؤسسية والمرونة والابتكار، لتكون دبي وجهة عالمية لكافة الراغبين في الاستثمار والعمل.

وأشاد معاليه، بالجهود التي يبذلها فريق عمل برنامج دبي للتميز الحكومي منذ تأسيسه في العام 1997، ما أسهم في إرساء منظومة وثقافة التميز في العمل الحكومي، مؤكداً معاليه أن المنافسات في البرنامج تعكس مدى التطور الكبير في الفكر والعمل الذي وصل إليه مختلف الموظفين في الدوائر الحكومية في إمارة دبي في مختلف القطاعات، وحرصهم على ضمان استدامة التميز والإبداع في العمل، تحقيقاً لرؤية إمارة دبي.

وأشار معاليه، إلى أن البرنامج بات يعكس روح الإمارة الرامية دائماً إلى تحقيق مؤشرات عالمية تنافسية، مؤكداً معاليه أن الدوائر الحكومية خلال منافستها في برنامج دبي للتميز الحكومي أظهرت حرصاً على تطبيق معايير التميز من خلال تطبيق معايير الابتكار في العمل، والتطوير المستمر في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي، والرشاقة المؤسسية، وتميز الخدمات الحكومية، وكفاءة الأداء، والاستعداد للمستقبل وصناعة الفرص وجودة الحياة، وتحقيق معايير المرونة، مهنئاً معاليه كافة الدوائر الحكومية والمتنافسين الذين حققوا فوزاً في فئات مختلفة من البرنامج.

وهنأ معالي الفريق المري كافة العاملين في القيادة العامة لشرطة دبي على جهودهم الاستثنائية في حصول شرطة دبي على جوائز تُطرح للمرة الأولى، منها 3 جوائز على المستوى المؤسسي شملت جائزة النخبة، والفوز كأول جهة حكومية عن جائزة ((الجهة الأكثر جاهزية للمستقبل))، إلى جانب أفضل جهة في مجال التوطين.

نقلة نوعية

وتقدم معالي مطر الطاير، المدير العام، ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على رعايتهم ودعمهم اللامحدود لمسيرة التميز في العمل الحكومي، الذي أسهم في إحداث نقلة نوعية في تطور أداء الجهات الحكومية، ليواكب تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات لسكان وزوار دبي.

وأعرب معاليه عن سعادته بفوز هيئة الطرق والمواصلات بجائزة النخبة في برنامج دبي للتميز الحكومي، الذي يتوج جهودها ونتائجها المتميزة على مختلف الصعد المحلية والإقليمية والعالمية، ويعزز ريادتها ضمن فئات النخبة على مستوى هيئات ودوائر حكومة دبي، وكذلك فوزها بجائزة أفضل مبادرة مشتركة ضمن الفئات المتغيرة، وذلك عن مبادرة (هلا تاكسي)، التي تعد الأولى من نوعها عالمياً بين هيئة نقل حكومية والقطاع الخاص المتخصص في الحجز الإلكتروني، حيث أسست الهيئة بالتعاون مع شركة (كريم) شركة (هلا)، وأسهمت في خفض وقت انتظار المتعاملين لمركبات الأجرة من 11.4 دقيقة، إلى 3.7 دقائق.

وأكد معاليه، أن هذا الفوز يشكل حافزاً قوياً نحو العطاء والإبداع في العمل والاستمرار في التطوير الإداري والفني ومتابعة مسيرة الإنجاز لاستدامة الريادة، على النحو الذي يعزز الجهود لتحقيق رؤية دبي في رسم مستقبل أكثر إشراقاً، وتصدر المشهد العالمي في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

نموذج رائد

وأعرب سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن بالغ التقدير والاعتزاز بتكريم جمارك دبي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لحصولها على جائزة النخبة مجدداً من برنامج دبي للتميز الحكومي.

وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: ((تقدم دبي نموذجاً عالمياً رائداً في تحقيق التميز والتقدم بثبات نحو الصدارة الدولية في كافة المجالات، وقد استطاعت الإمارة أن تطور خدماتها الحكومية بوتيرة متسارعة باستمرار لتصبح حكومة المستقبل الأولى عالمياً، وقد أسهمت الخدمات التجارية والجمركية التي تقدمها جمارك دبي مساهمة فاعلة في الوصول إلى هذا الهدف، من خلال توفير التسهيلات والمزايا التنافسية الأفضل للتجار والمستثمرين، ما مكن دبي من تحقيق مستويات قياسية في نمو تجارتها الخارجية لتصل قيمتها في العام 2023 أكثر من 2 تريليون درهم، ومع هذا المستوى من قيمة التجارة قطعنا شوطاً كبيراً على طريق تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 بمضاعفة التجارة الخارجية، واستطعنا ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رئيسي للتجارة والاستثمار)).

وأضاف: ((نواكب باستمرار التطورات العالمية في مجال التجارة من خلال الاستشراف المستقبلي للتحولات التي تحدثها تطبيقات تقنية المعلومات والذكاء في طبيعة التبادل التجاري الدولي، وقد تميزت جمارك دبي في هذا المجال عبر إطلاق منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود باستخدام تقنية ((بلوك تشين)) لدعم الجهود الهادفة إلى الدور القيادي لدبي في التجارة الإلكترونية)).

ثقافة تميز

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: ((يشرفني أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى رائد التميز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي رسخ ثقافة التميز المستدام، وجعل من حكومة دبي معياراً للتميز على مستوى العالم، ومرجعاً للحكومات التي تسعى إلى تحقيق سعادة شعوبها، كما نهتدي بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، لتوفير خدماتنا وفق أعلى المعايير العالمية بما يحقق سعادة جميع المعنيين)).

وأضاف معاليه: ((أسهمت جائزة دبي للتميز الحكومي في تحفيز التنافس الإيجابي بين الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي، وتشجيعها على تبني مفهوم التميز المستدام من خلال مأسسة التميز في إطار نموذج الجودة الشاملة ومعايير التميز المستدام للارتقاء بالعمل الحكومي إلى أعلى المستويات العالمية، وتحقيق سعادة المتعاملين والمجتمع بشكل عام)).

وقال معالي الطاير: ((جاء فوز هيئة كهرباء ومياه دبي بست جوائز ضمن جوائز دبي للتميز الحكومي 2024، وحفاظ الهيئة على مكانتها ضمن فئة النخبة، ليتوج جهودنا في ترجمة رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث يمثل التميز بالنسبة لنا برنامج عمل يومي يتم تنفيذه وفق استراتيجيات وخطط محددة لتطوير آليات العمل، وتوفير خدمات نوعية تحقق سعادة المتعاملين وكافة المعنيين، وتتخطى توقعاتهم، وأود بهذه المناسبة أن أشيد بجهود موظفي الهيئة لتفانيهم وحرصهم على تحقيق أعلى مستويات التميز، وانسجاماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة سنواصل مسيرة التميز والريادة للارتقاء بالخدمات الحكومية إلى أفضل المستويات العالمية)).

منهجية عمل

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: ((ما لا يمكن قياسه لا يمكن تطويره والبناء عليه، وهذا نهج أرست دعائمه قيادتنا الحكيمة وجعلته ممكناً ومنهجية عمل عبر منصات نوعية مثل برنامج دبي للتميز الحكومي الذي جعل جميع الفرق الحكومية في منافسة يومية مع ذواتهم للتفوق على تميز الأمس مهما كان، وهو ما ينعكس على مستوى ونوعية وسهولة الخدمات المقدمة للإنسان في دبي، وبالتالي تنافسية دبي على مختلف الصُعد)).

وأضاف معاليه: ((وحتى برنامج التميز ذاته تم تطويره بمنظومة التميز المحدثة خلال العام الماضي التي شملت الأثر الاجتماعي والجاهزية للمستقبل وتطوير الكفاءات البشرية، ومحاور هي الرؤية والقيمة المميزة وممكّنات التطوير، ونحن في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية حريصون على أن نكون جزءاً من مسيرة تميز دبي بمراعاة المعايير في كافة أنشطتنا، بما ينعكس على أدائنا لدورنا في توفير فرص مهنية للكفاءات المواطنة في القطاع الخاص لتكون جزءاً من مستقبل دبي، ونهنئ من حظوا بشرف الفوز في البرنامج بدورته الحالية، ونتخذ من الرسائل الإيجابية التي حملها الحفل طاقة تنعكس على أداء الجميع للقيام بأدوارهم في رحلة التميز المستدامة)).

جهود كبيرة

وتقدّم الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بأسمى آيات التهنئة والتبريكات لجميع الموظفين على هذا الإنجاز البارز الذي يعكس الجهود الكبيرة والمثابرة التي قدموها بلا كللٍ أو ملل لتحقيق التميز والتفوق في أداء المهام.

وأضاف: فوزنا بهذه الجائزة الرفيعة لا يعكس فقط التفاني والاجتهاد المبذول، بل يُبرز أيضاً قدرات الموظفين على التكيف مع التحديات والابتكار في تقديم الحلول الفعالة، واصفاً فريقه بأنه نخبة من الكفاءات والموظفين المتميزين، وفخر هذه الإدارة.

وأشاد الفريق محمد أحمد المري، بالموظفين الذين أثبتوا بجدارة أنهم يستحقون التقدير، متمنياً لهم مستقبلًا مشرقاً ومليئاً بالإنجازات والنجاحات، ووعدهم بالدعم الدائم والمستمر لتحقيق مزيد من التميز والريادة.

فكر ورؤية

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: رسخ برنامج دبي للتميز الحكومي منذ 26 عاماً فكر ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز رفاهية وسعادة المواطنين والمقيمين كأولوية للعمل الحكومي، وتحقيق رؤية سموه في جعل دبي أفضل مدينة للحياة والعمل والزيارة والاستثمار في العالم، حيث نجح البرنامج بفضل النظرة الاستشرافية لسموه في الارتقاء بمستويات الريادة والتميز ضمن العمل الحكومي، وتطوير أداء وخدمات حكومة دبي، لتقدم الإمارة واحداً من أنجح النماذج العالمية الرائدة في الأداء الحكومي وأكثرها كفاءة وتميزاً.

وتابع: وضع البرنامج معايير وأُسس التحول الريادي في العمل الحكومي ضمن الإمارة، وأرسى قواعد الممارسات والأنظمة الإدارية المتكاملة القائمة على تحفيز التنافسية والابتكار والإبداع والتميز بين الجهات الحكومية في دبي، كما نجح في صياغة استراتيجيات عمل استشرافية، محورها الإنسان وهدفها الارتقاء بسعادته ورفاهيته وجودة حياته، وأدت بالمحصلة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين إلى مستويات ريادية عالمية، وإعداد نخبة من الموظفين والقادة الحكوميين والمتميزين، الذين أسهموا في إدارة وقيادة مشاريع حكومية رائدة عززت مكانة وسمعة إمارة دبي في مختلف المجالات الحيوية.

وعبر الهاجري، عن فخره بفوز بلدية دبي بجائزة الجهة الحكومية الرائدة، وتقدم بالتهنئة لجميع موظفي بلدية دبي على هذا الإنجاز.

التزام ثابت

وأعرب المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن فخره بفوز الدائرة بجائزة أفضل جهة في تحقيق خطة دبي، ضمن فئات منظومة التميز الحكومي بدبي، وقال: ((يعكس هذا النجاح الكبير التزامنا الثابت تجاه تحقيق التميز وتقديم أعلى مستويات الخدمة، كما يعد ثمرة لنهج شامل ومستدام من العمل المتواصل بروح الفريق الواحد، واكبنا من خلاله مسيرة دبي الطموحة، وسرنا وفقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وبينما نواصل مسيرتنا نحو تحقيق الريادة العالمية في الاستثمار العقاري وتعزيز جاهزية القطاع واستدامته، فإننا مستمرون بالعمل على الارتقاء بخدماتنا لتنسجم تماماً مع خطط إمارة دبي وطموح قيادتها الرشيدة ومبادراتها المتنوعة، وتحقيق المزيد من الإنجازات وصولاً إلى أعلى المستويات)).

خطوة نجاح

وقال الدكتور عبدالله محمد بوسناد، مدير عام جمارك دبي: ((يُسعدنا أن تمنحنا القيادة الحكيمة ثقتها بريادة وتميز جمارك دبي، وبفضل هذه الثقة الغالية تتقدم الدائرة باستمرار وتحصل على أهم جوائز التميز والريادة، والتي نتوجها بجائزة النخبة من برنامج دبي للتميز الحكومي، ما يمثل خطوة نجاح إضافية في مسيرتنا، وانطلاقة جديدة في سعينا الدائم لترسيخ موقعنا بصدارة العمل الجمركي عالمياً)).

وأضاف: ((تعد أسس وقواعد التقييم التي يضعها برنامج دبي للتميز الحكومي، من أهم مكونات النجاح والتميز في تطوير العمل الجمركي، وتشمل خطط التطوير التي تطبقها جمارك دبي لدعم تميزها، تعزيز كفاءة قدراتها في مجال حماية أمن وسلامة المجتمع، عبر التصدي لكافة محاولات تهريب المواد المحظورة وإحباطها في المنافذ الحدودية بإمارة دبي، حيث نواصل العمل على تطوير منظومة المعاينة والتفتيش في مراكزنا الجمركية باستخدام أفضل أجهزة المسح العالمية بالأشعة السينية، مدعومة بتطوير قدرات نظام محرك المخاطر الذي طورته الدائرة لرصد الشحنات التجارية مسبقاً قبل وصولها، ويعزز ذلك القدرات المتقدمة للمفتشين الجمركيين في مراكز جمارك دبي، والتي تمكنهم من الوصول إلى المواد المحظورة بكفاءة عالية لضمان منع دخولها عبر المنافذ الحدودية)).

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