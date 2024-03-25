محمد بن راشد يكرم القيادات الحكومية لجهودها المخلصة

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عدداً من القيادات الحكومية لجهودهم المخلصة وتفانيهم في عملهم، وهم:

سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي بدءاً بالسلك الدبلوماسي، ومن ثم قطاع الإعلام لسنوات طويلة، ما أسهم في تعزيز مكانة دبي عالمياً.

معالي الفريق طلال بالهول: لخدمته المتميزة في العمل الحكومي وجهوده المخلصة لتعزيز الأمن والأمان في دبي.

د. حمد الشيخ الشيباني: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي مديراً عاماً لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وجهوده الكبيرة لدعم الشؤون الإسلامية والتعليمية في الإمارة.

سلطان بطي بن مجرن: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي مديراً عاماً لدائرة الأراضي والأملاك، وإخلاصه وتفانيه في تطوير قطاع الاستثمار العقاري في دبي.

طارش عيد المنصوري: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي مديراً عاماً لمحاكم دبي، وجهوده المتميزة في تعزيز ريادة دبي في مجال العدل والعمل القضائي.

محمد عبدالله أهلي: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي مديراً عاماً لهيئة دبي للطيران المدني، وإخلاصه وتفانيه في تطوير قطاع الطيران في الإمارة.

د. عبدالله محمد الكرم: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي مديراً عاماً لهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وجهوده المتميزة في تطوير قطاع التعليم والتنمية البشرية في دبي.

أحمد محبوب مصبح: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي مديراً عاماً لجمارك دبي، وإسهاماته المتميزة في تعزيز سمعة ومكانة دبي في التجارة العالمية والعمل الجمركي.

أحمد عبدالكريم جلفار: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي مديراً عاماً لهيئة تنمية المجتمع، والجهود المخلصة في تطوير المنظومة المجتمعية لمدينة تحتضن أكثر من 200 جنسية.

د. عائشة بطي بن بشر: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي مديراً عاماً لمكتب دبي الذكية، وجهودها المتميزة في تحقيق حكومة دبي نتائج رائدة في مجال التحول الرقمي.

حمد مبارك بوعميم: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي مديراً عاماً لغرفة دبي، ودوره المحوري في نمو وتطور غرف دبي، وإسهاماته المتميزة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً استراتيجياً للتجارة العالمية.

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