محمد بن راشد: التميز رحلة وليس وجهة وخدمة الناس الهدف والغاية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن العمل الحكومي في دبي أصبح نموذجاً عالمياً بسعيه الدائم نحو تحقيق مراكز الصدارة والريادة والفوز بها، في حين تبقى الغاية والهدف الأسمى خدمة الناس.

وأوضح خلال تكريم الفائزين بجوائز برنامج دبي للتميز الحكومي أن ((التميز رحلة، وليست وجهة، وتوقعات الناس ترتفع مع تحسن الخدمات، رضا الناس غاية تتحرك باستمرار للأمام، ونحن في سباق للاقتراب منها)). وقال سموه: ((أسسنا نهج التميز وتكريم أصحابه قبل قرابة ثلاثة عقود، واليوم نجني ثماره محلياً وعالمياً)). وأضاف: ((نجحنا في جعل التميز مرادفاً لاسم دبي)).

وقال: ((نريد دبي أن تكون دائماً صاحبة الكفة الراجحة في مختلف ميادين التنافسية)). وخلال الدورة الحالية تم تقييم أداء 30 جهة حكومية ضمن 12 فئة مؤسسية و8 فئات لأوسمة دبي للتميز. كما تم تكريم 3 فئات مؤسسية، هي الجهة الأكثر جاهزية للمستقبل، وأفضل جهة في التمكين الرقمي، وأفضل مبادرة مشتركة.

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