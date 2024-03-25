«بي بي سي» تطور خططاً لاستغلال الذكاء الاصطناعي

تخطط هيئة الإذاعة البريطانية ((بي بي سي)) لبناء نماذج ذكاء اصطناعي خاصة بها، في حين تجري مفاوضات لإتاحة الوصول إلى أرشيفها المهول أمام كبرى مجموعات التكنولوجيا التي تطور التكنولوجيا المتطورة.

وتسعى هيئة الإذاعة الوطنية في المملكة المتحدة إلى استغلال إرثها الصحافي الذي يعود إلى عقود من أجل ((تدريب)) نموذج للذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي أنظمة يمكن لها إنتاج نصوص ومقاطع صوتية وأكواد بسرعة، وفق أشخاص على صلة بالتحركات. ومن شأن هذا التحرك تعزيز منتجات لدى الهيئة يمكن استخدامها في العمل الداخلي، مثل أدوات لمساعدة الصحافيين في إنتاج التقارير.

وقالت المصادر إن ((بي بي سي)) أجرت أيضاً محادثات منفصلة مع شركات للتكنولوجيا، مثل ((أمازون))، بشأن إتاحة استخدام محتواها لتدريب النماذج ((التأسيسية)) للأغراض العامة، التي يستخدمها المطورون لبناء تطبيقات جديدة.

ومن شأن أي اتفاق بشأن بيع إمكانية الوصول إلى أرشيف ((بي بي سي)) أن يكون مربحاً. تجدر الإشارة هنا إلى إبرام مجموعات إعلامية مثل ((آكسل سبرينغر)) و((لوموند)) صفقات بمليارات الدولارات مع ((أوبن إيه آي))، تستخدم الأخيرة بموجبها الإرث الصحافي لكلتا المؤسستين لتدريب نماذجها للذكاء الاصطناعي، بينما عقدت أخريات مثل ((تومسون رويترز)) عدة صفقات من هذا النوع مع مطورين للذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه المفاوضات قبل عرض ((بي بي سي)) لاستراتيجيتها الأسبوع المقبل، المتوقع أن تكشف خططها بشأن مزيد من الفرص التجارية، مع سعيها إلى تنويع الدخل بعيداً عن اعتمادها على رسوم الترخيص الوطنية.

وأفاد شخص على اطلاع بالأمر بأن تطوير ((بي بي سي)) لمنتجات تعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال فريق البحث والتطوير الخاص بها من المرجح أن ينطوي على استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي ((مفتوحة المصدر))، أي تلك المتاحة للعموم.

ويُعدّ أرشيف المحتوى الخاص بـ((بي بي سي)) قيّماً لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، بالنظر إلى كونه ذا طابع محايد نسبياً في الكثير مما أنتجته، ومع ذلك أبدى علماء البيانات قلقهم من أن تدريب الذكاء الاصطناعي على محتوى ذي ميول يمينية أو يسارية سيسفر عن نماذج ذات مشكلات هي أيضاً.

ومع ذلك، أعرب المسؤولون التنفيذيون لدى ((بي بي سي)) عن قلقهم من استخدام شركات الذكاء الاصطناعي فعلياً محتوى هيئة الإذاعة في تدريب النماذج، على الرغم من جهودها الرامية إلى منعهم من الوصول إليه، بالنظر إلى أن غالبية محتوى ((بي بي سي)) متاح مجاناً على الإنترنت وليس وراء جدار للدفع.

وفي إشارة إلى خطط تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، صرّح رودري ديفيس، مدير قسم الدول لدى ((بي بي سي))، هذا الشهر أمام لجنة في مجلس اللوردات، بأن هيئة الإذاعة كانت تنظر ((فيما إذا كانت ستفعل ذلك في سياق شراكة أم على نحو أحادي الجانب)).

وأضاف: ((سنحتاج أيضاً لإجراء تقييم للتكاليف بشأن هذا الأمر. من الواضح أن بي بي سي تتمتع بأرشيفات سمعية وبصرية تعود إلى 80 عاماً تقريباً، وكذلك أرشيف نصي مهول على شبكة الإنترنت. ننظر على نحو نشط فيما إذا كان يمكن لذلك أن يكون خياراً لنا)).

تُجري ((بي بي سي)) بالفعل تجارب على استخدام الذكاء الاصطناعي في غرفة التحرير لديها، لكنها وضعت قواعد لضمان خضوع أي محتوى منشور للإشراف البشري، فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام هذه التكنولوجيا للتوصية بعناوين للتقارير، لكن اتخاذ القرار سيكون في أيدي المحرر أو الصحافي.

وأعلنت ((بي بي سي)) أنه ((ليس هناك اتفاق مع أي منظمة لاستخدام أرشيفها لتدريب النماذج اللغوية الكبيرة التي تشغل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي للاستخدام التجاري. ونحن نفحص حالياً مجموعة كبيرة من المشكلات، مثل التحيز المحتمل في مثل هذه النماذج، وكيف يمكن لـ((بي بي سي)) معالجتها، سواء من خلال شراكة، أو على نحو أحادي الجانب)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز