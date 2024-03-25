«حديد الإمارات أركان» تجمع عملياتها في حل سحابي موحد

وقّعت ((حديد الإمارات أركان))، اتفاقية مع عملاقة التكنولوجيا العالمية ((إس إيه بي))، بهدف جمع عملياتها في حل سحابي موحد، لتخطيط موارد المؤسسات، وزيادة مرونة واستدامة سلسلة التوريد الخاص بها.

وستقوم حديد الإمارات أركان باعتماد حل ((رايز وذ إس إيه بي))، بهدف نقل عملياتها الأساسية والحيوية من نظام تخطيط موارد المؤسسات الحالي (SAP ERP)، إلى منصّة (SAP S/4HANA) السحابية، وضمان استضافة البيانات داخل الدولة.

وقال سعيد الغافري الرئيس التنفيذي لشركة ((حديد الإمارات)): ((لقد تعاونّا عن كثب مع ((إس إيه بي))، لضمان إتمام عملية تحول رقمي شاملة تحقق أهدافنا، وتمتد بدءاً من دعم التزاماتنا بالاستدامة البيئية، وإنشاء سلسلة توريد مرنة، وصولاً إلى تبنّي تقنيات جديدة، وتوظيفها في الابتكار، وتحديد معايير جديدة في قطاعنا. وبالإضافة إلى توحيد إجراءاتنا وتبسيطها، سيضمن نشر الحلول الجديدة، مواصلتنا تقديم أفضل الخدمات إلى عملائنا وموظفينا وشركائنا، ودعم هذه الخدمات بالبيانات والمعلومات)).

وقال مروان زين الدين المدير التنفيذي لدى شركة ((إس إيه بي)) في الإمارات: ((لقد عملنا مع فريق شركة حديد الإمارات أركان، لإتمام عملية تحول رقمي آمنة ومرنة وشاملة، وتوفر اطلاعاً آنياً على البيانات، وتمكّن الشركة من الاستفادة من الإجراءات المؤتمتة، ومن القدرات الأوسع للتحكم والشفافية والمرونة في جميع جوانب العمليات)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز