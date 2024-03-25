«حديد الإمارات أركان» تجمع عملياتها في حل سحابي موحد

(MENAFN
- Al-Bayan)
وقّعت ((حديد الإمارات أركان))، اتفاقية مع عملاقة التكنولوجيا العالمية ((إس إيه بي))، بهدف جمع عملياتها في حل سحابي موحد، لتخطيط موارد المؤسسات، وزيادة مرونة واستدامة سلسلة التوريد الخاص بها.
وستقوم حديد الإمارات أركان باعتماد حل ((رايز وذ إس إيه بي))، بهدف نقل عملياتها الأساسية والحيوية من نظام تخطيط موارد المؤسسات الحالي (SAP ERP)، إلى منصّة (SAP S/4HANA) السحابية، وضمان استضافة البيانات داخل الدولة.
وقال سعيد الغافري الرئيس التنفيذي لشركة ((حديد الإمارات)): ((لقد تعاونّا عن كثب مع ((إس إيه بي))، لضمان إتمام عملية تحول رقمي شاملة تحقق أهدافنا، وتمتد بدءاً من دعم التزاماتنا بالاستدامة البيئية، وإنشاء سلسلة توريد مرنة، وصولاً إلى تبنّي تقنيات جديدة، وتوظيفها في الابتكار، وتحديد معايير جديدة في قطاعنا. وبالإضافة إلى توحيد إجراءاتنا وتبسيطها، سيضمن نشر الحلول الجديدة، مواصلتنا تقديم أفضل الخدمات إلى عملائنا وموظفينا وشركائنا، ودعم هذه الخدمات بالبيانات والمعلومات)).
وقال مروان زين الدين المدير التنفيذي لدى شركة ((إس إيه بي)) في الإمارات: ((لقد عملنا مع فريق شركة حديد الإمارات أركان، لإتمام عملية تحول رقمي آمنة ومرنة وشاملة، وتوفر اطلاعاً آنياً على البيانات، وتمكّن الشركة من الاستفادة من الإجراءات المؤتمتة، ومن القدرات الأوسع للتحكم والشفافية والمرونة في جميع جوانب العمليات)).
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