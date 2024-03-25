17170 رحلة طيران عبر مطار دبي في فبراير بنمو 13.4 %

كشفت بيانات مؤسسة ((أو إيه جي)) الدولية المتخصصة في بيانات المطارات وشركات الطيران أن مجمل عدد الرحلات عبر مطار دبي الدولي في شهر فبراير الماضي وصل إلى 17170 رحلة مقارنة بـ15128 رحلة في فبراير من سنة 2023 بنمو 13.4%، إذ نجحت المطارات الإماراتية الرئيسة ((مطارات دبي وأبوظبي والشارقة)) في تحقيق مستويات نمو إيجابية منذ بداية العام الجاري، لتواصل مسيرة النمو التي حققتها في العام الماضي بدعم من نشاط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية في الدولة.

ووصل عدد الرحلات في شهر فبراير عبر مطار أبوظبي إلى نحو 5668 رحلة وبنمو 38.4% مقارنة بـ4093 رحلة في فبراير العام الماضي، في حين وصل عدد الرحلات عبر مطار الشارقة إلى 3988 رحلة مقارنة بـ3419 رحلة في فبراير من سنة 2023.

مستويات النمو

وبلغ عدد الرحلات الجوية، عبر مطارات الدولة، في أول شهرين من العام الجاري، نحو 55295 رحلة، مقارنة بـ47568 رحلة، في الفترة نفسها من العام الماضي وبنمو 16.2 %، ما يشير إلى مستويات التعافي التي وصلت إليها حركة الطيران في الإمارات، بحسب بيانات مؤسسة ((أو إيه جي)).

وبلغ مجمل عدد رحلات شركات الطيران عبر المطارات المحلية، في فبراير الماضي 26826 رحلة مقارنة بـ22640 رحلة في فبراير من سنة 2023، وبنمو 18.4%، وبلغ عدد الرحلات في يناير الماضي نحو 28469 رحلة.

وتبرز مستويات النمو التي تحققها المطارات في أعداد الرحلات والمسافرين نجاح المطارات الإماراتية في استقطاب المزيد من شركات الطيران الدولية، بالتزامن مع مواصلة الناقلات الوطنية عملياتها التوسعية.

الناقلات الوطنية

وتستحوذ الناقلات الوطنية على الحصة الكبرى من حركة الطيران عبر المطارات، ونجحت في التفوق على العديد من نظرائها إقليمياً وعالمياً، من ناحية عدد الوجهات والأداء التشغيلي والخدمات المقدمة للمسافرين، مستفيدة من قاعدة عريضة من الخبرات والإنجازات، التي حولت التحديات إلى فرص، لتواصل التحليق نحو آفاق جديدة من النمو، ما يبرز انتعاش حركة قطاع الطيران في الإمارات، بعد التعافي من تداعيات الجائحة.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، فقد تجاوز مجمل عدد المسافرين عبر مطارات الدولة في سنة 2023 حاجز 134 مليون مسافر، وبنسبة نمو بلغت 33% مقارنة بسنة 2022، وبنسبة تتجاوز 5% عن سنة 2019 ما قبل جائحة ((كوفيد 19))، ما يبرز قوة وتنافسية قطاع الطيران الإماراتي ونجاحه في اكتساب ثقة دولية كبيرة.

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