400 % زيادة في مبيعات المياه والعصائر في رمضان

أكد عدد من الخبراء والمسؤولين في مراكز تسوق ارتفاع مبيعات المياه والعصائر بنسبة تقارب 400% خلال شهر رمضان المبارك، مقارنة بمعدلات الاستهلاك والمبيعات خلال بقية أشهر السنة.

وأرجع الخبراء ارتفاع المبيعات خلال شهر رمضان إلى زيادة الإقبال على الشراء من المواطنين وطلبات الجمعيات الخيرية والمشاركين في أعمال البر، إضافة إلى تنظيم المجالس الرمضانية وبرامج إفطار الصائم وموائد الرحمن وغيرها من المبادرات والمشروعات التي تضاعف حجم الطلب على المياه المعبأة والعصائر خلال الشهر الفضيل. وأشار الخبراء إلى أن ارتفاع معدلات المبيعات يسهم في انتعاش أسواق المياه المعبأة ويحافظ على القوة الشرائية، بما يعزز من تنافسية بيئة الأعمال والأنشطة الاقتصادية.

ثقة المستهلكين

وأكد إبراهيم البحر، الخبير الاقتصادي في قطاع تجارة التجزئة مدير مؤسسة البحر للاستشارات، أن شهر رمضان لا يمكن مقارنته بغيره من شهور السنة، حيث ترتفع مبيعات المياه المعدنية والعصائر من جانب المستهلكين أكثر من 4 أضعاف وبنسبة تقارب 400% خلال شهر رمضان مقارنة بمعدلات الاستهلاك والمبيعات خلال بقية أشهر السنة.

وأوضح أن السوق الإماراتي يضم نحو 15 شركة متخصصة في إنتاج وتعبئة المياه والعصائر بمختلف الأحجام، بخلاف الشركات التي تقوم بتصدير إنتاجها للسوق المحلي، مشيراً إلى استقرار أسعار منتجات المياه وضخ كميات كبيرة منها لسد احتياجات الأسواق. وأشار إلى أن السوق يشهد منافسة قوية بين العلامات التجارية للمياه، ما يخلق حالة من التنافسية بين المنتجات، ويزيد البدائل أمام المتسوق لاختيار ما يناسبه، مؤكداً أن جميع المؤسسات والشركات العاملة في قطاع بيع واستيراد مياه الشرب خاضعة لآليات رقابية قوية لضمان توافقها وفق أفضل المواصفات العالمية.

وأشار إلى حرص شركات المياه على ضخ كميات كبيرة في السوق لسد احتياجات المواطنين والمقيمين خلال الشهر الفضيل. وأضاف أن الشركات المحلية العاملة في مجال مياه الشرب المعبأة والمعدنية شركات قوية، وتستحوذ على حصة كبيرة في السوق المحلية، لافتاً إلى أن كثيراً من الشركات المحلية نجحت في تصدير جزء من إنتاجها، لكنها تواجه منافسة قوية في السوق الخليجية، كما أشار إلى وجود طلب كبير على المياه الإماراتية في الأسواق الخليجية بسبب المواصفات الجيدة والأسعار المناسبة.

وأوضح أن الإقبال الكبير يكون على شراء المياه بالجملة ضمن تخفيضات وعروض سعرية، حيث يتم طرح عروض الجملة للمياه بأحجام مختلفة، تبدأ من 6 عبوات، و12 عبوة، و24 عبوة، و30 عبوة، و48 عبوة.

وأشار إلى الإقبال الكبير على العصائر، حيث تعتبر أسعار العصائر المحلية مناسبة جداً، لذلك يتم الشراء بكميات كبيرة لتوزيعها على الصائمين. وأضاف أن زيادة الطلب وارتفاع معدلات المبيعات يسهم في انتعاش أسواق المياه المعبأة ويحافظ على القوة الشرائية، بما يعزز من تنافسية بيئة الأعمال والأنشطة الاقتصادية.

جودة وثقة

وأكد راشد بن هويدن، المدير التنفيذي لقطاع سلاسل التوريد في جمعية الشارقة التعاونية، زيادة الطلب على شراء المياه والعصائر خلال شهر رمضان بفضل ثقة المستهلكين بجودتها وأسعارها، مؤكداً أن ثمة فرصاً استثمارية كبيرة في سوق العصائر المحلية. وأضاف أن شركات مياه الشرب الوطنية تقوم بتطوير نفسها بشكل مستمر، في شكل العبوة الخارجي أو في الحجم، أو في ابتكار أنواع جديدة بإضافة اليود مثلاً أو إنتاج المياه قليلة الصوديوم، وغيرها. وأضاف أنه في غير شهر رمضان يكون استهلاك المياه للمتسوقين على قدر الحاجة، وكل شخص يشتري لنفسه أو على قدر حاجة بيته، أما في شهر رمضان فالمتسوق يشترى لنفسه ويشترى كذلك ليبتغي الأجر والثواب من الله عز وجل في هذا الشهر الفضيل.

وأضاف أن زيادة مبيعات المياه المعدنية والعصائر في شهر رمضان أمر طبيعي بسبب زيادة الإقبال على الشراء رغبة في توزيع المياه على المساجد وتلبية طلبات الجمعيات الخيرية والمشاركين في أعمال البر خلال الشهر الفضيل، إضافة إلى تنظيم المجالس الرمضانية وبرامج إفطار الصائم وسقيا الماء وانتشار خيام الإفطار وغيرها من المبادرات والمشروعات التي تضاعف حجم الطلب على المياه المعبأة خلال شهر رمضان.

حماية المستهلك

وأكد محمد خليفة المهيري، رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك، أن زيادة مبيعات المياه المعدنية والعصائر في شهر رمضان أمر طبيعي كل عام. وأوضح أن مبيعات المياه والعصائر تتضاعف خلال العشر الأواخر من رمضان عن أول الشهر الفضيل، حيث يتفرغ الكثيرون للعبادة وتكون فرصة للتبرع بالمياه بكميات كبيرة جداً للمساجد ومناطق إفطار الصائمين والمجالس وغيرها.

وأشار إلى وجود كثير من العروض الخاصة على المياه والعصائر خلال الشهر الفضيل، مؤكداً حرص جمعية الإمارات لحماية المستهلك على توعية المستهلك بضرورة التأكد من صلاحية المنتج وجودته والانتباه إلى طريقة التخزين حرصاً على سلامتهم وسلامة منتجاتهم من العصائر والمياه، مؤكداً أن جميع المؤسسات والشركات العاملة في قطاع بيع واستيراد مياه الشرب خاضعة لآليات رقابية قوية لضمان توافقها وفق أفضل المواصفات. ونفى رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك وجود أي زيادة في أسعار المياه أو العصائر، مشيراً إلى أن الجمعية لم يصلها أي طلبات زيادة في أسعار المياه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز