«زين تك» تعزز سهولة التحول للمنصات السحابية للشركات والمؤسسات

حصلت ((زين تك))، مزود الحلول الرقمية المتكاملة من مجموعة زين، على تصنيف ((المزود الخبير لخدمات Microsoft Azure المدارة))، وهو تصنيف يمنح من شركة مايكروسوفت Microsoft للمؤسسات التي تتمتع بقدرات استثنائية لتقديم الحلول المتكاملة عبر منصة Azure السحابية. ويأتي حصول ((زين تك)) على هذا التصنيف، ليرسخ مكانتها كشريك موثوق في مسيرة التحول الرقمي للمؤسسات في الشرق الأوسط، ويبرز احترافيتها في إدارة خدمات Azure، التي تمنح العملاء حلولًا سحابية موثوقة وآمنة وقابلة للتوسع.

وقال أندرو حنا الرئيس التنفيذي لـ ((زين تك)): ((نركز جهودنا على تقديم الحلول المتقدمة التي تسهل على المؤسسات الانتقال إلى المنصات السحابية والانتفاع بها، ولاشك في أن حصولنا على هذا التصنيف لشركاء أعمال شركة Microsoft، سيعزز التزامنا المستمر تجاه تلبية متطلبات عملائنا، ودعمهم في مواجهة التحديات خلال رحلتهم للتحول الرقمي)).

يذكر، أن ((زين تك)) تدعم المؤسسات العامة والخاصة، للاستفادة من إمكانات وقدرات المنصات السحابة في تحقيق أفضل المخرجات، والتي من شأنها تحقيق تحول رقمي واضح في مجال تكنولوجيا المعلومات. وسواء كان تركيز العملاء ينصب على النمو أو تخفيض التكلفة أو إدارة مخاطر أمن وحماية المعلومات، تقدم ((زين تك)) حلولاً سحابية متنوعة، تحقق أهم قيمة ملموسة وقدرة على التوسع في أعمالهم.

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