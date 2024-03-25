«جرانت ثورنتون الإمارات» تدعم نمو الأعمال بين الصين والشرق الأوسط

أعلنت ((جرانت ثورنتون))، الشركة العاملة في مجال تقديم الخدمات المهنية، عن إطلاق قسم مختص لدعم نمو الأعمال بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط، في إطار عملياتها في دولة الإمارات، وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل وتخطيط وإدارة توسع الأعمال بين الصين والشرق الأوسط.

وتأتي المبادرة، استجابة للطلب المتزايد من العملاء في مختلف القطاعات، ومواكبة للنمو الهائل الذي تشهده الأعمال التجارية، على إِثر تعزيز العلاقات الثنائية بين الصين ودولة الإمارات. ويترأس القسم أليكس تسوي، المدير التنفيذي المختص في تقديم الاستشارات المهنية، ويضم القسم الجديد في ((جرانت ثورنتون الإمارات))، مجموعة متميزة من الخبراء والاستشاريين الذين يتحدثون اللغة الصينية، وسيعملون بدورهم كحلقة وصل أساسية في تقديم حلول التدقيق والاستشارات والضرائب وإدارة الأعمال للعملاء من الجانبين الصيني وفي منطقة الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أنه سيكون لهذا القسم دور محوري أيضاً في توصيل العملاء مع الاستشاريين المعنيين على مستوى شبكة ((جرانت ثورنتون)) العالمية، ومكاتبها المحلية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال هشام فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة ((جرانت ثورنتون)) في الإمارات: ((نتطلع قدماً لإطلاق خدماتنا الجديدة في الإمارات، دعماً لاحتياجات الشركات الصينية والشرق أوسطية، وتعزيز طريقها نحو النجاح العالمي، وبالنظر إلى كون الصين أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم، يسعدنا أن نسهم في ترسيخ هذه العلاقة الاقتصادية، من خلال فرق عملنا متعددة التخصصات، لتحقيق نتائج استثنائية منقطعة النظير)).

وقال أليكس تسوي، مدير الاستشارات التنفيذي في ((جرانت ثورنتون)) بالإمارات: ((في ظل ما نشهده من زيادة في فرص الاستثمار المتاحة، فإن فريقنا المتخصص مستعد لدعم احتياجات العملاء، وتخطي كافة التحديات التي قد تواجه الأعمال على نطاق دولي، بما يضمن تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم في النمو والتوسع عبر مختلف منظومات الأعمال)).

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