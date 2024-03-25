«دو» و«إريكسون» تحققان سرعة تنزيل 16.7 غيغابت في الثانية على شبكة G5

أعلنت ((دو))، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (EITC)، و((إريكسون))، تحقيق إنجاز بارز في نشر تقنية الجيل الخامس المستقلة في دولة الإمارات، ما يمثل خطوة مهمة في تطور شبكات الهاتف المحمول في المنطقة.

ونجحت الشركتان، في تجربة على شبكة دو الحية من دون الاعتماد على عُقد الاختبار في نشر 10 ناقلات في كل قطاع، محققة سرعة تنزيل إجمالية تصل إلى 16.7 غيغابت في الثانية، واعتمدت التجربة على تقنية الجيل الخامس المستقلة (SA) من إريكسون والاتصال الراديوي المزدوج الجديد (NR-DC) وبرامج تجميع الناقل للجمع بين 8 حاملات من الموجات المليمترية (mmWave) وناقلتين من النطاق المتوسط.

وبالاستفادة من نطاق الموجات المليمترية، ومنتجات نظام الراديو من إريكسون، ومن ذلك منتج AIR 6419، يمهد هذا الإنجاز الطريق لزيادة سعة الشبكة التي ستوفر لمستخدمي الوصول اللاسلكي الثابت (FWA) الحاليين تجارب متميزة وفرصاً جديدة للواقع المعزز/الواقع الافتراضي (AR/VR) والألعاب السحابية.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في ((دو)): ((نهدف في ((دو)) إلى الارتقاء بمستوى الاتصال إلى المستوى التالي بما يتناسب مع مستقبل دولة الإمارات، ونحن فخورون بهذه وبتحقيق سرعة تنزيل عن طريق 10 ناقلات وبوساطة تقنية الجيل الخامس المستقلة (SA)، وتمثل هذه التجربة مع ((إريكسون)) قفزة نوعية في رحلتنا لبناء شبكة استثنائية تقدم أفضل تجربة ممكنة لعملائنا)).

وقال نيكولاس بليكسيل، نائب الرئيس رئيس إريكسون في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في إريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا: ((نحن سعداء بتحقيق إنجاز كبير في هذه التجربة مع ((دو))، لإظهار قوة تقنية الجيل الخامس المستقلة، فإن هذه التجربة التي تتضمن حل الاتصال الراديوي المزدوج الجديد وبرامج تجميع الناقل، تمهد الطريق في دولة الإمارات لمستقبل من التطبيقات والخدمات المبتكرة التي ستغير طريقة تواصلنا، وعلاوة على هذا، التجربة تمثل شهادة على قوة التعاون والابتكار لقيادة مستقبل الاتصالات المتنقلة)).

وتتمتع ((إريكسون)) و((دو)) بشراكة استراتيجية طويلة الأمد تمتد سنوات عديدة تهدف إلى توفير تجارب مستخدم استثنائية لعملاء ((دو)).

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