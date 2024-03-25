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زيادة ملحوظة في الطلب على المواهب الماهرة والمستقلة في المنطقة

3/25/2024 7:19:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت ((آوتسايزد))؛ المنصة المتخصصة للمواهب حسب الطلب في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا، زيادة في الطلب على المواهب الماهرة المستقلة من الشركات ذات التفكير المستقبلي التي بادرت بتبنّي واعتماد نموذج القوى العاملة الأكثر مرونة وجهوزية، وكشفت نتائج تقرير ((مواهب حسب الطلب 2024))، وهو التقرير الثالث من نوعه والذي تم إعداده استناداً إلى بيانات حصرية تم جمعها من منصة آوتسايزد، أن منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا واحد من أسرع اقتصادات العمل الحر نمواً، مع نمو بنسبة 142% في تسجيل المهنيين المستقلين على المنصة بدءاً من سنة 2022.

وقال آزيم زينول بهاء، الشريك المؤسس رئيس المنتجات في آوتسايزد: ((تدرك المزيد من الشركات في الأسواق ذات النمو المرتفع مثل منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا قيمة المرونة والخبرات المتخصصة التي يقدمها المهنيون المهرة وفقاً للحاجة وعند الطلب، ونجحت آوتسايزد في تطوير بنية تحتية قوية لربط الكفاءات والمواهب الماهرة بالمؤسسات الرائدة، وشهد هذا العام عدداً متزايداً من استخدام الشركات في المنطقة لمنصتنا للوصول إلى مجموعة المواهب الدولية والاستفادة من خبراتها. هذا التحول مهم جداً فهو يشير إلى تحول استراتيجي نحو بيئة أعمال أكثر استنارة بالبيانات وأكثر تركيزاً على التكنولوجيا ويلغي التشكك في استدامة اقتصاد الوظائف المؤقتة أو وصفه بأنه مخصص للمواهب ذات المهارات المنخفضة أو منخفضة القيمة، ويبرز تقرير مواهب حسب الطلب التزامنا تعزيز سوق المواهب المستقلة والمستدامة، فنحن مدفوعون بالقيم التي تدعم كلاً من الشركات والمهنيين ليكونوا على قدر عالٍ من الجهوزية للمستقبل)).

وتعمل الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا على اعتماد نموذج القوى العاملة المرنة وذلك بهدف التكيف السريع مع تقلبات السوق والتحديات غير المتوقعة، ويشهد العالم العربي، وخاصة مع التركيز على تنويع الاعتماد على النفط والتحول إلى اقتصاد المعرفة والمهارات، زيادة ملحوظة في الطلب على المواهب المستقلة.

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