«المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد المصارف» يستعرض خطط 2024

عقد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات مؤخراً، اجتماعه الدوري الأول للعام 2024 برئاسة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات ورئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، وذلك لبحث التطورات في القطاع المصرفي والمالي والخطط التي يعتزم الاتحاد تنفيذها خلال العام الجاري ضمن جهوده الدؤوبة لترسيخ دور القطاع في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.

واستعرض الاجتماع، الذي شارك فيه رؤساء تنفيذيون ومديرون عامون من المصارف الأعضاء في الاتحاد، التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية وخطط اتحاد مصارف الإمارات في العام الماضي وأهم الإنجازات التي حققها، كما ناقش المشاركون أهمية تسريع تنفيذ الخطط الاستراتيجية للاتحاد، إضافة إلى مشاريع التطوير والندوات وورش العمل التي يقوم بها الاتحاد من أجل مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي، وضمان اعتماد الأعضاء لأفضل الممارسات المصرفية، وأكدوا أهمية التنسيق مع اللجان المختلفة التابعة للاتحاد وتطوير أعمالها بشكل أوسع.

وقال محمد عمران الشامسي: ((تميز العام الماضي والفترة الأولى من العام الجاري بتحقيق الاتحاد للعديد من الإنجازات وإطلاقه لمبادرات مبتكرة، في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي. ونؤكد نحن في اتحاد مصارف الإمارات التزامنا التام بالعمل مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين لمواصلة البرامج والمبادرات من أجل التطوير المستمر للقطاع المصرفي)).

ونوه المشاركون في الاجتماع بإطلاق مصرف الإمارات المركزي لوحدة ((سندك))، والتي تعد أول وحدة مستقلة متخصصة في تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدين أنها ستعزز ثقة المستهلك في القطاع المالي والمصرفي وتضمن حقوقه بكفاءة وفاعلية. وجدد المجلس التشاوري التزام الاتحاد بتقديم الدعم اللازم لوحدة ((سندك)) من أجل تعزيز كفاءة وسلامة المنظومة المالية والمصرفية عبر توفير أفضل السبل للعملاء لحل أي شكاوى أو نزاعات تتعلق بالمصارف وشركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي في الدولة بنزاهة وعدالة وشفافية، الأمر الذي يعزز من قدرة العملاء على الحصول على خدمات مصرفية سلسة وآمنة تلبي أعلى المعايير الدولية.

وخلال الاجتماع، استعرض جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، البرامج والمبادرات والخطط السنوية للعام 2024 التي تستهدف مواصلة التطوير من أجل دعم ريادة القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات وتطوير وتبني والالتزام بأحدث النظم والسياسات، خصوصاً فيما يتعلق بالامتثال والحوكمة والشفافية.

وقال المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: ((تعكس النجاحات والإنجازات التي حققها الاتحاد في العام الماضي التعاون الكبير بين مختلف مكوناته، حيث يسهم المجلسان التشاوري والاستشاري للرؤساء التنفيذيين للمصارف الأعضاء في الاتحاد في توفير منصة ملائمة لتعميق قاعدة المشاركة في صُنع القرار والاستفادة من خبرات ومعارف أعضاء المجلسين وكافة اللجان الفنية المنبثقة عن الاتحاد من أجل تطوير العمل المصرفي والمالي وإطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في تلبية متطلبات العملاء وإعلاء مكانة الإمارات الرائدة كمركز مالي ومصرفي عالمي، وذلك في ظل توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي)).

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