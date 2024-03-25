استقرار سوق دبي بدعم أسهم «العقار» و«البنوك»

عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، في تداولات أمس، وصعد مؤشر السوق بـ0.03% أو ما يعادل 1.2 نقطة، مسجلاً مستوى 4281.55 نقطة، بدعم قطاعي العقارات والبنوك.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 735.3 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 735.37 مليار درهم في نهاية جلسة أمس.

وقاد سهم ((الفردوس القابضة)) ارتفاعات 17 سهماً في سوق دبي، مرتفعاً 4.2% ليغلق عند 0.350 درهم، في حين استحوذ سهم ((باركن)) على النصيب الأكبر من سيولة السوق بقيمة 75.75 مليون درهم، تعادل 19.5% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 388.26 مليون درهم، تلاه ((دبي الإسلامي)) بـ47 مليون درهم ليغلق مرتفعاً 1.02% عند 5.93 دراهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي، بارتفاع أسهم الإثمار القابضة 3.2%، والاتحاد العقارية 2.9%، وبنك السلام - البحرين 2.9%، واستقر إعمار العقارية عند 8.38 دراهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي المالي بصافي استثمار 20.9 مليون درهم في جلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 114.98 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 94 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9319.49 نقطة، منخفضاً هامشياً بـ0.02%.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع استحواذه على النصيب الأكبر من مجمل التداولات بأكثر من 209.1 ملايين درهم، وتلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 96.36 مليون درهم، ثم ((ملتيبلاي)) بسيولة 46.36 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في جلسة أمس، أسهم البنك التجاري الدولي 11.1%، وأبوظبي الوطنية للتأمين 6.8%، وأريد 4.6%، وأبوظبي الأول 1.5%.

السيولة

اجتذبت الأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، سيولة قاربت 1.2 مليار درهم، موزعة بواقع 798.3 مليون درهم في سوق أبوظبي، و388.3 مليون درهم في سوق دبي

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي التداول على نحو 459.1 مليون سهم عبر تنفيذ 24.6 ألف صفقة.

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