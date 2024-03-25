تراجع وول ستريت.. و«بوينغ» يحد من خسائر «داو جونز»

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، في أسبوع عمل قصير، نتيجة العطلات وبالتزامن مع ترقب المستثمرين لتعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات التضخم.

وصعد سهم بوينغ بعد أن قالت شركة صناعة الطائرات، إن رئيسها التنفيذي سيتنحى عن منصبه بحلول نهاية العام.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 65.36 نقطة بما يعادل 0.17% إلى 39410.54 نقاط.

وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 14.66 نقطة أو 0.28 % إلى 5219.52 نقطة، كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 93.52 نقطة أو 0.57 % إلى 16335.30 نقطة.

واستقرت أسهم أوروبا في بداية أسبوع عمل قصير، نتيجة العطلات مع تقييم المستثمرين لمكاسب كبيرة حفزتها إشارات من بنوك مركزية كبرى على الاتجاه إلى التيسير النقدي.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.02 %، أمس، ليحوم دون مستوى مرتفع غير مسبوق بلغه الأسبوع الماضي. وحدت خسائر في أسهم شركات قطاع التجزئة من ارتفاع مدفوع بمكاسب في أسهم شركات السفر والترفيه.

ورفع جولدمان ساكس، توقعاته لمؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول نهاية العام الجاري من 510 إلى 540 نقطة، مشيراً إلى تحسن محتمل في النمو الاقتصادي وتيسير السياسة النقدية.

وتمثل التوقعات المعدلة، ارتفاعاً بنحو 6.0 % عن إغلاق الجمعة عند 509.64.

ومن بين الأسهم التي شهدت تحركات كبيرة، تراجع سهم دايركت لاين 12.3% بعد أن قالت شركة التأمين البلجيكية أجياس إنها لا تنوي تقديم عرض آخر لشركة التأمين على المنازل والسيارات البريطانية بعد أن رفضت عرضين سابقين.

وقفز سهم المجموعة العقارية السويدية إس.بي.بي 12.4% بعد أن قالت إنها ستعيد شراء الديون بخصم 60 %، مقارنة بالقيمة الأصلية للديون، في محاولة لتهدئة المستثمرين في وقت تسعى فيه الشركة للتعامل مع ديون متراكمة بمليارات الدولارات.

اليابان

وأغلق المؤشر نيكاي الياباني على انخفاض، بفعل عمليات جني للأرباح في أعقاب قرارات البنك المركزي الأسبوع الماضي، منهياً سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام. وأغلق نيكاي منخفضاً 1.61% عند 40414.12 نقطة، بعد هبوط 192 سهماً من أسهم المؤشر البالغ عددها 225 وصعود 30 سهماً فقط. وتجاوز المؤشر مستوى 41 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق يوم الجمعة، وأغلق عند مستوى قياسي بلغ 40888.43 نقطة. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.26% إلى 2777.64 نقطة.

وهبط سهم طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات صناعة الرقائق 1.6%، وخسر سهم فاست ريتيلنج المالكة لشركة يونيكلو 0.6%، كما تراجع سهم شركة التوظيف ريكروت هولدنجز 3.6%. ورغم أن سعر الين يحوم حول 151.32 للدولار، تراجعت أيضاً أسهم الشركات اليابانية ذات المبيعات الخارجية المرتفعة. وتراجع سهم مجموعة سوني نحو 3%، وخسر سهم تويوتا موتور 1.1%.

وخسر سهما هوندا ونيسان 2.2% و2.1% على الترتيب.

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