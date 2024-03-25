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الاتحاد الأوروبي يطلق تحقيقات بشان سياسات شركات التكنولوجيا الكبرى

3/25/2024 7:19:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقات بشان سياسات شركات أبل وألفابت وميتا، في أول استخدام لقانون جديد وصف بالتاريخي يهدف إلى كبح جماح القوة السوقية لشركات التكنولوجيا الكبرى.

وتأمل بروكسل الانتهاء من التحقيقات في غضون عام واحد مقارنة بجدول زمني سابق استغرق سنوات عدة للتعامل مع تحقيقات مكافحة الاحتكار.

وتندرج التحقيقات تحت قانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى معالجة هيمنة ما يسمى ب "حراس البوابة" الرقميين، ودخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر. وإذا ثبتت إدانة هذه الشركات بعدم الامتثال ، فستواجه غرامات باهظة قد تصل إلى 10 في المائة من مبيعاتها العالمية وفقا للقانون.

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