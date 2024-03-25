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محمد بن راشد: نجحنا في جعل التميُّز مرادفاً لاسم دبي

3/25/2024 7:19:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan) أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن قصة نجاح دبي استندت في جوهرها إلى نهج واضح من التطوير والتحسين المستمر للإمكانات البشرية والتجهيزات التقنية لرفع مستويات الكفاءة في كافة التخصصات وفق أرقى المعايير وأفضل الممارسات العالمية، وأن العمل الحكومي فيها أصبح نموذجاً عالمياً بسعيه الدائم نحو تحقيق مراكز الصدارة والريادة والفوز بها، فيما يبقى الهدف الأسمى هو خدمة الناس.

وقال سموّه: "أسسنا نهج التميز وتكريم أصحابه قبل قرابة ثلاثة عقود... واليوم نجني ثماره محلياً وعالمياً.. يسعدني أن أرى مسيرة التميز في تقدُّم وازدهار بتنافس جوهره التكامل... وتبقى خدمة الناس وتلبية متطلباتهم الهدف والغاية".

وأضاف سموّه: "نجحنا في جعل التميز مرادفاً لاسم دبي في كل المجالات.. وثقتنا في كوادرنا كبيرة لترسيخ مكانتها كنموذج عالمي للعمل الحكومي الأكثر فاعليّة... فقد أطلقنا برنامج التميز الحكومي قبل 27 عاماً ليصبح الأداء المتميّز اليوم علامة مسجلة لدبي... ولدينا المزيد من الخطط والفرص لمستقبل العمل الحكومي... ومجتمعنا يتوقع منّا الأفضل ونحن قادرون على تحقيق تطلعاتهم وتوقعاتهم".

وهنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين قائلاً: "أبارك للفائزين وأقول لهم أنتم روّاد العمل الحكومي.. وقدوة في الأداء المُلهِم والابتكار المستمر.. وأهنئ جميع المشاركين على ما حققوه من إنجازات.. وأملي أن أرى الجميع فائزاً ضمن المراكز الأولى في الدورة المقبلة".

واختتم سموه بقوله: "فخور بالأداء الرفيع لحكومة دبي... وطموحاتنا الكبيرة للمستقبل تستدعي مضاعفة الجهود للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة.. ويسعدني أن أرى المزيد من التنافس والتكامل بين دوائرها وهيئاتها ومؤسساتها.. نريد دبي أن تكون دائماً صاحبة الكفة الراجحة في مختلف ميادين التنافسية... فنحن من بدأنا نهج التميُّز ومستمرون عليه لأننا لا نرضى إلا بالمركز الأول".
جاء ذلك خلال تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين بجوائز برنامج دبي للتميز الحكومي 2024، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

كما حضر التكريم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي،
وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة المديرين العامين وكبار المسؤولين.
وشهد حفل جوائز برنامج دبي للتميز الحكومي 2024 الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي اليوم (الإثنين) إعلان جوائز البرنامج بعد اختتام المرحلة النهائية من تقييم أداء 30 جهة حكومية بدبي ضمن 12 فئة مؤسسية و8 فئات لأوسمة دبي للتميز في دورة عام 2024 من البرنامج. وكرّمت جوائز البرنامج لهذا العام 3 فئات مؤسسية جديدة هي
الجهة الأكثر جاهزية للمستقبل، وأفضل جهة في التمكين الرقمي، وأفضل مبادرة مشتركة.
منظومة محدّثة
 ويأتي تكريم الفائزين ببرنامج دبي للتميز الحكومي 2024 تتويجاً لعملية التقييم الشاملة التي شهدها البرنامج وفقاً للمنظومة المحدّثة للتميز الحكومي التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في فبراير 2023، بمعايير مبتكرة تشمل الأثر الاجتماعي والجاهزية للمستقبل وتطوير الكفاءات البشرية، وتقوم على ثلاثة محاور هي الرؤية، والقيمة المميزة، وممكّنات التطوير.
الفئات المؤسسية والأوسمة وشهد حفل جوائز برنامج دبي للتميز الحكومي 2024 تكريم الموظفين الحكوميين والجهات الحكومية الفائزة ضمن 12 فئة مؤسسية؛ تشمل 3 فئات مؤسسية جديدة، و8 فئات للأوسمة التي تكرّم الأفراد المتميزين بالإضافة لتكريم الجنود المجهولين.
وشملت فئات الجوائز المؤسسية 12 فئة ضمن برنامج دبي للتميز الحكومي 2024 وهي جائزة النخبة، والجهة الحكومية الرائدة، وأفضل جهة في مجال الابتكار والتعلم المؤسسي، وأفضل جهة في مجال التمكين الرقمي، وأفضل جهة في تحقيق خطة دبي، وأفضل جهة في مجال رأس المال البشري، وأفضل جهة في مجال تقديم الخدمات المتكاملة، وأفضل جهة في مجال الكفاءة والحوكمة، وأفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم، وأفضل جهة في مجال التوطين، وأفضل مبادرة مشتركة، والجهة الأكثر جاهزية للمستقبل.

أما فئات أوسمة دبي للتميز 2024 فشملت وسام دبي لمساعد المدير العام/ المدير التنفيذي، وسام دبي للموظف الإشرافي، وسام دبي لموظف سعادة المتعاملين، وسام دبي للموظف المبتكر، وسام دبي للموظف المتخصص، وسام دبي للموظف الإداري، وسام دبي للموظف الميداني، وسام دبي للموظف الشاب، بالإضافة إلى تكريم الجنود المجهولين.

دورة تقييمية متميزة وتم تكريم الفائزين في دورة 2024 من برنامج دبي للتميز الحكومي عقب عملية تقييم شاملة تمت بمشاركة 155 مقيّماً وخبيراً محلياً وعالمياً من 20 دولة؛ 45% منهم إماراتيون، لقياس أداء 30 جهة حكومية في دبي، بناءً على مبادئ تعزز تميّز العمل الحكومي مستقبلاً، وفي مقدمتها الرشاقة المؤسسية، والشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الخدمات الاستباقية المتكاملة، والاعتماد على التقنيات الرقمية لتطوير المرونة وتحقيق الجاهزية المستقبلية.
وتميّزت هذه الدورة التقييمية للبرنامج بالاعتماد على مقيّمين إماراتيين لتقييم فئات الأوسمة والفئات المؤسسية المتغيرة. كما تميّزت كذلك بالاستفادة، ولأول مرة في تاريخ البرنامج وعمليات التقييم فيه، من خبرات قيادات وطنية ومدراء عامين سابقين ومسؤولين سبق لهم أن تقلدوا مناصب مهمة في مواقع مختلفة في حكومة دبي والإمارات، حيث شاركوا بخبراتهم الممتدة في تقييم الترشيحات لوسام مساعد المدير العام/المدير التنفيذي.
معايير وشمل تقييم الجهات الحكومية في دورة برنامج دبي للتميز الحكومي 2024 معايير منظومة التميز الحكومي وتتضمن إدارة التطوير، والتوجه الريادي، والمهام الحكومية الرئيسية، والقيمة المجتمعية، ورأس المال البشري والتوطين، وإدارة الموارد، والابتكار، وإدارة البيانات والتعلم المؤسسي، والتمكين الرقمي بالإضافة لمحاور نموذج النخبة وتتضمن الرشاقة المؤسسية وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والشراكة.

كما شمل تقييم الأفراد من مرشحي أوسمة دبي للتميز الحكومي معايير تتضمن الأداء والإنجاز، والابتكار، والتعلُّم المستمر والفكر المتجدّد، والشخصية الإيجابية والمؤثرة، والمبادرة والوعي الريادي، والمهارات القيادية.

السبق في التميز
 وأكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس برنامج دبي للتميّز الحكومي، أن البرنامج يشكّل سابقة على مستوى المنطقة في مستواه المتقدم ومقاييسه التقييمية العلمية الدقيقة، وهو اليوم معيار عالمي للبرامج التي تقيّم الأداء الحكومي وتكرّم مبادراته وتحفّز خدماته المتميزة، منذ أن أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبيناً أنه برؤية سموه وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، سيواصل البرنامج عمله محرّكاً وممكنًاً لتطوير القطاع الحكومي".

وقال معاليه: "أتقدم بالتهنئة لجميع الفائزين من الجهات والأفراد على تميزهم وتكريمهم من قبل القيادة الرشيدة، فقد أثبتت جميع الجهات المشاركة أن ثقافة التميز تجاوزت كونها ثقافة مؤسسية إلى شغف وعمل دؤوب وتنافس نحو التطور المستمر لخدمة الناس وإسعادهم، ولتعزيز مكانة دبي الريادية عالمياً".

دورة استثنائية
 من جهته، أكد الدكتور هزاع خلفان النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، أن دورة 2024 من البرنامج كانت استثنائية بامتياز، نظراً لتطبيق المنظومة المحدّثة للتميز الحكومي بمعاييرها المبتكرة التي تركز على الأثر الاجتماعي وتطوير الكفاءات البشرية والجاهزية للمستقبل، بالإضافة إلى إشراك المقيّمين الإماراتيين لكل عمليات تقييم الفئات المتغيّرة وفئات الأوسمة، فضلاً عن مشاركة لجنة مكونة من مدراء عموم سابقين في دبي والإمارات في عمليات التقييم لأول مرة في تاريخ البرنامج.
وقال الدكتور النعيمي: "نتقدم بالتهاني لجميع الفائزين والمتميزين بهذه الدورة من برنامج دبي للتميز الحكومي، ونؤكد حرصنا على مواصلة دعم الجهات الحكومية لتكريس قيم التجدد والاستباقية والتكامل في الخدمات الحكومية ومبادئ العمل الحكومي المشترك الذي يختصر الوقت ويوفر الجهد ويعزز الابتكار ويركز بشكل أساسي على المتعاملين ورضاهم كأولوية للعمل الحكومي".

الفائزون ضمن الفئات المؤسسية وشملت قائمة الفائزين بجوائز برنامج دبي للتميّز الحكومي 2024 ضمن فئات الجوائز المؤسسية:
جائزة النخبة: وتشمل الجهات الحكومية التي حققت 600 نقطة فأكثر مسجلةً مستويات الريادة العالمية، لتستحق مواقعها كنخبة حكومة دبي وهم (دون ترتيب):o هيئة الطرق والمواصلاتo القيادة العامة لشرطة دبيo الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبيo هيئة كهرباء ومياه دبيo جمارك دبي جوائز منظومة التميز الحكومي بدبي والتي تنافست عليها الجهات الحكومية المشاركة في مستوى التميز وعددهم 16، ولا تشمل الجهات الحكومية المشاركة في مستوى النخبة:
o الجهة الحكومية الرائدة: بلدية دبي
o أفضل جهة في مجال الابتكار والتعلم المؤسسي: الإدارة العامة للدفاع المدني – دبيo أفضل جهة في تحقيق خطة دبي: دائرة الأراضي والأملاكo أفضل جهة في مجال رأس المال البشري: النيابة العامة بدبي
o أفضل جهة في مجال تقديم الخدمات المتكاملة: مطارات دبي
o أفضل جهة في مجال الكفاءة والحوكمة: مطارات دبي
o أفضل جهة في مجال التمكين الرقمي: مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجويةالفائزون ضمن الفئات المؤسسية المتغيرةفاز بهذه الفئات المؤسسية المتغيرة لبرنامج دبي للتميز الحكومي 2024: أفضل مبادرة مشتركة: هيئة الطرق والمواصلات
الجهة الأكثر جاهزية للمستقبل: القيادة العامة لشرطة دبي أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم: هيئة كهرباء ومياه دبي أفضل جهة في مجال التوطين: القيادة العامة لشرطة دبي
الفائزون بفئات الأوسمة وسام دبي لمساعد المدير العام/ المدير التنفيذي: راشد علي بن عبود من دائرة المالية بدبي، وعلي حسن المطوع من الإدارة العامة للدفاع المدني – دبي
وسام دبي للموظف الإشرافي: صنعاء عبدالله العليلي من بلدية دبي
وسام دبي لموظف سعادة المتعاملين: ماجد سعيد الكعبي من القيادة العامة لشرطة دبي
وسام دبي للموظف المبتكر: مصطفى عبدالهادي شاهين من هيئة كهرباء ومياه دبي
وسام دبي للموظف المتخصص: هشام إسماعيل محمد من هيئة كهرباء ومياه دبي
وسام دبي للموظف الإداري: شهاب أحمد عبدالله من القيادة العامة لشرطة دبي
وسام دبي للموظف الميداني: حمدان جمال أهلي من القيادة العامة لشرطة دبي
وسام دبي للموظف الشاب: خليفه عبدالله الشيبه من هيئة كهرباء ومياه دبيكما شهد الحفل تكريم الجنود المجهولين المخلصين في عملهم، وهم: أنجانا جيمهانا من مجلس دبي الرياضي أحمد خميس المهيري من مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية
فيصل علي محمد من غرف دبي
مريم سعد هارون من محاكم دبي فقير حسن زاجادي من دائرة المالية
سميرة إبراهيم علي من هيئة دبي للثقافة والفنون فايقة عبدالله أحمد من بلدية دبي عبدالله محمد إبراهيم من هيئة تنمية المجتمع حمد محمد الحمادي من القيادة العامة لشرطة دبي خليل إبراهيم حسن من هيئة كهرباء ومياه دبي وصال ادريس الحاج من هيئة الصحة بدبي
محمد خليفة الدوسري من الإدارة العامة للدفاع المدني خلف عبيد الشاعر من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
أبوبكر محمد غني من مطارات دبي
محمد جمعة مبارك من دائرة الاقتصاد والسياحة
وشهدت هذه الدورة من البرنامج ارتقاء كل من بلدية دبي ومطارات دبي من مستوى التميز إلى مستوى النخبة بتحقيقها أكثر من 600 نقطة فأعلى.
كما شهدت هذه الدورة ارتقاء أربعة جهات حكومية من المستوى الأساسي إلى مستوى التميز بتحقيقها 450 نقطة فأعلى وهي (من دون ترتيب): هيئة دبي للثقافة والفنون
هيئة دبي الرقمية
اللجنة العليا للتشريعات
مؤسسة محمد بن راشد للإسكان
جهود مخلصة
 وكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عدداً من القيادات الحكومية لجهودهم المخلصة وتفانيهم في عملهم، وهم:

سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي بدءاً بالسلك الدبلوماسي، ومن ثم قطاع الإعلام لسنوات طويلة مما ساهم في تعزيز مكانة دبي عالمياً.
معالي الفريق طلال بالهول: لخدمته المتميزة في العمل الحكومي وجهوده المخلصة لتعزيز الأمن والأمان في دبي.
سعادة د. حمد الشيخ الشيباني: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي كمدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وجهوده الكبيرة لدعم الشؤون الإسلامية والتعليمية في الإمارة.
سعادة سلطان بطي بن مجرن: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي كمدير عام دائرة الأراضي والأملاك، وإخلاصه وتفانيه في تطوير قطاع الاستثمار العقاري في دبي
سعادة طارش عيد المنصوري: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي كمدير عام لمحاكم دبي، وجهوده المتميزة في تعزيز ريادة دبي في مجال العدل والعمل القضائي.
سعادة محمد عبدالله أهلي: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي كمدير عام هيئة دبي للطيران المدني، وإخلاصه وتفانيه في تطوير قطاع الطيران في الإمارة.
سعادة د. عبدالله محمد الكرم: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي كمدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وجهوده المتميزة في تطوير قطاع التعليم والتنمية البشرية في دبي.
سعادة أحمد محبوب مصبح: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي كمدير عام جمارك دبي، ومساهماته المتميزة في تعزيز سمعة ومكانة دبي في التجارة العالمية والعمل الجمركي.
سعادة أحمد عبدالكريم جلفار: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي كمدير عام هيئة تنمية المجتمع والجهود المخلصة في تطوير المنظومة المجتمعية لمدينة تحتضن أكثر من 200 جنسية.
سعادة د. عائشة بطي بن بشر: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي كمدير عام مكتب دبي الذكية، وجهودها المتميزة في تحقيق حكومة دبي لنتائج رائدة في مجال التحول الرقمي.
سعادة حمد مبارك بوعميم: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي كمدير عام غرفة دبي، ودوره المحوري في نمو وتطور غرف دبي، ومساهمته المتميزة في ترسيخ مكانة دبي كمركز استراتيجي للتجارة العالمية.

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