السنغال.. باسيرو فاي مرشح المعارضة يستعد لإعلان فوزه بانتخابات الرئاسة

يتأهب مرشح المعارضة السنغالية باسيرو ديوماي فاي، الوافد الجديد على الساحة السياسية،

والذي يتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب، لإعلان السلطات فوزه بانتخابات الرئاسة بعد أن اتصل به منافسه الرئيسي، الاثنين، للإقرار بالهزيمة.

وقالت اللجنة الانتخابية إن النتائج الأولية منحت فاي نحو 53.7 بالمئة بينما حصل أمادو با، الذي ينتمي للائتلاف الحاكم، على 36.2 بالمئة وذلك بعد فرز 90 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى من التصويت.

وهنأ با والرئيس ماكي سال، باسيرو

فاي، الذي أتم 44 عاماً، الاثنين. وأشادوا بالنتيجة باعتبارها انتصاراً للسنغال التي تضررت سمعتها كواحدة من أكثر الديمقراطيات استقراراً في غرب أفريقيا عندما أجل سال الانتخابات.

وقال با: "عزز الشعب السنغالي ديمقراطيتنا. أتمنى له (فاي) النجاح على رأس بلادنا".

ويمنح الانتقال السلمي للسلطة في السنغال دعماً للديمقراطية في منطقة غرب أفريقيا التي شهدت ثمانية انقلابات عسكرية منذ عام 2020.

وارتفعت سندات السنغال الدولية وسط تقارير تفيد بأن فاي على وشك إعلان فوزه، وبددت الانخفاضات الحادة التي شهدتها في وقت سابق.

ويأمل كثيرون في أن يجلب التصويت الاستقرار والدعم الاقتصادي بعد ثلاث سنوات من اضطرابات سياسية غير مسبوقة شهدت احتجاجات دامية مناهضة للحكومة.

ومن المتوقع أن تعلن محكمة الاستئناف في دكار النتائج الرسمية الكاملة يوم الجمعة.

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