إيقاف البرازيلي غابيغول عامين بسبب الاحتيال على فحص للمنشطات

أوقف مهاجم نادي فلامنغو البرازيلي غابريال باربوزا المعروف بـ "غابيغول" لعامين بتهمة محاولة الاحتيال خلال اختبار للمنشطات، حسب ما قضت محكمة رياضية برازيلية الاثنين.

واتهم غابيغول (27 عاماً) بتعقيد مهمة المسؤول المنوط به إجراء اختبار مفاجئ لكشف المنشطات في أبريل الماضي في مقر النادي في ريو دي جانيرو.

وقالت المحكمة في بيان: "تم محاكمة اللاعب المذكور اليوم أمام المحكمة الرياضية لمكافحة المنشطات بكامل هيئتها، وقررت بالأغلبية وجود انتهاك لقاعدة الاحتيال المتعلقة بمكافحة المنشطات".

وستدخل العقوبة، القابلة للاستئناف، حيّز التنفيذ في الثامن من أبريل المقبل.

وخضع آنذاك زملاؤه للاختبار في الصباح، فيما تجاهل غابيغول طلباً للحضور، وحضر بعد وقت الغداء، بحسب الاتهام الموجه إليه. وعندما وصل أخيرًا لإجراء الاختبار، ورد أنه شعر بالانزعاج لأن أحد المسؤولين رافقه إلى الحمام.

كما أنّه لم يحترم بروتوكول جمع العينات.

من جهته، ينفي غابيغول الذي يعد من أبرز المساهمين في فوز فلامنغو بلقب الدوري البرازيلي عام 2019 وألقاب مسابقة كوبا ليبرتادوريس، الاتهامات حول محاولته الاحتيال.

وقال محامي اللاعب في ديسمبر الماضي بعد برزت هذه الاتهامات: "أكد لاعب فلامنغو أن الاختبار قد أجري وأتت النتائج سلبية".

وأكمل المحامي: "في ضوء هذه المعلومات، لا يوجد ما يمكن أن يسبب خطأ في البروتوكول أو ما ينتهكه".

وخاض غابيغول تجارب مخيّبة في أوروبا مع نادي بنفيكا البرتغالي ثمّ إنتر ميلان الايطالي، بعدما صعد من أكاديمية سانتوس، قبل أن ينضم الى فلامنغو عام 2019.

وبعد بروزه في الدوري المحلي، استُدعي الى المنتخب البرازيلي وشارك معه في 18 مباراة دولية كان آخرها في يناير 2022.

وينتهي عقد غابيغول الحالي مع فلامنغو في ديسمبر المقبل، إلا أنّ شكوكاً كثيرة باتت تحوم حول مستقبل اللاعب بعد القرار القضائي.

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