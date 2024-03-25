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محمد بن راشد: التميز رحلة.. وليس وجهة

3/25/2024 7:19:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن
التميز رحلة، لا وجهة، وأن توقعات الناس ترتفع مع تحسن الخدمات، وأن رضا الناس غاية تتحرك باستمرار للأمام.

وكان سموه شهد اليوم،
حفل برنامج دبي للتميز الحكومي وتكريم الفائزين والمؤسسات المتميزة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X":
"شهدت اليوم حفل برنامج دبي للتميز الحكومي وتكريم الفائزين والمؤسسات المتميزة.. 27 عاماً ونحن نشجع التميز ونكرم المتميزين.. وننشر ثقافة كانت جديدة في العمل الحكومي.. واليوم بحمدالله أصبحت حكومتنا مرادفاً للتميز".

وأضاف سموه: "رسالتي للجميع ... التميز رحلة .. وليست وجهة .. وتوقعات الناس ترتفع مع تحسن الخدمات ... رضا الناس غاية تتحرك باستمرار للأمام... ونحن في سباق للاقتراب منها ..
تستمر الرحلة وإن تغيرت المواقع .. وتبدلت الأسماء .. لتبقى وترقى في درجات المجد بلادنا".

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