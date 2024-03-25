الإمارات ترحب بقرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة

رحبت دولة الإمارات بشدة، بتبنى مجلس الأمن لأول مرة قراراً يطالب فيه بـ((وقف فوري لإطلاق النار)) في قطاع غزة المحتل خلال شهر رمضان، معربة عن أملها في أن يؤدي القرار والالتزام به إلى وقف دائم لإطلاق النار. وعبرت وزارة الخارجية، عن أملها في أن يمهد القرار الطريق لإنهاء الأزمة وتجنيب الشعب الفلسطيني الشقيق المزيد من المعاناة، وتيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية، خصوصاً للفئات الأكثر احتياجاً بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق والإفراج عن جميع الرهائن. وأشارت الوزارة، إلى ضرورة العودة إلى المفاوضات لتحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدة أن دولة الإمارات ستستمر بالعمل مع الشركاء لمضاعفة كافة الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.

التزام

وقالت بعثة دولة دولة الإمارات في الأمم المتحدة على موقعها: ((نرحب باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2728 بشأن غزة، والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك، حيث الحاجة ملحة لذلك)). وأضافت البعثة: ((ويتعين على الأطراف الالتزام بهذا القرار وتنفيذه بالكامل، كما يتوجب على المجتمع الدولي ضمان نجاحه، حيث من شأن هذا القرار إنقاذ أرواح الأبرياء)). وأضافت البعثة، أنّ دولة الإمارات ستواصل الدعوة إلى الإنهاء الدائم للحرب على غزة، والتوصل إلى حل الدولتين القابل للتطبيق.

من جهته، قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في تدوينة على منصة ((X)): ((تبني مجلس الأمن أول قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، خطوة مهمة للتصدي لتداعيات الكارثة الإنسانية، وتسهيل وصول المساعدات إلى القطاع، وخلق فرصة نحو وقف دائم للحرب)). وأضاف معاليه: (( القرار يجسد الدور المنوط بآليات المجتمع الدولي في الحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء وحمايتهم)).

ولأول مرة منذ بدء حرب غزة، نجح مجلس الأمن الدولي أمس، في إصدار قرار يدعو لوقف فوري لإطلاق النار حتى نهاية رمضان، حيث لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ((الفيتو)) هذه المرة، ما أغضب إسرائيل التي ألغت زيارة مقررة لوفد لها إلى واشنطن.

وطالب قرار مجلس الأمن، بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. وشدد المجلس، على الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية وتعزيز حماية المدنيين في كامل قطاع غزة، ويكرر مطلبه برفع جميع القيود التي تقف أمام تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع))، معرباً عن قلقه العميق بشأن الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.

وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، فيما صوت الأعضاء الـ 14 الآخرون لصالح القرار الذي اقترحه الأعضاء الـ 10 المنتخبون بالمجلس.

وقالت ليندا توماس غرينفيلد، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: ((يمكن بدء وقف إطلاق النار فوراً بالإفراج عن الرهينة الأولى، لذا لابد أن نمارس ضغوطاً على حماس لفعل ذلك الأمر)). وذكرت غرينفيلد، أن واشنطن امتنعت عن التصويت لأنها لم تتفق مع كل ما ورد في القرار وأن النص لم يتضمن التنديد بـ ((حماس)).

معاناة

وقال مندوب الجزائر عمار بن جامع، بعد التصويت، إن الشعب الفلسطيني عانى معاناة شديدة. وأضاف: ((لقد استمر حمام الدم طويلاً وأصبح لزاماً علينا وضع حد له قبل فوات الأوان)).

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، والدموع في عينيه: ((ينبغي أن يكون ذلك نقطة تحوّل، ينبغي أن يكون مؤشّراً إلى ضرورة إنهاء هذا العدوان، هذه الفظائع التي تطال شعبنا)). وفور صدور قرار مجلس الأمن، ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، زيارة مقررة لوفد إسرائيلي إلى الولايات المتحدة.

وكان من المقرر أن يتوجه وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي، تساحي هنغبي، إلى واشنطن، لبحث بدائل للاجتياح البري لمدينة رفح. وقال بيان صادر عن مكتب نتانياهو، إن موقف واشنطن يمنح حماس الأمل في أن الضغوط الدولية ستسمح لها بقبول وقف إطلاق النار بدون إطلاق سراح الرهائن.

ووصف البيان، عدم استخدام واشنطن الفيتو بأنه تراجع واضح عن الموقف الأمريكي الثابت في مجلس الأمن منذ بداية الحرب. وأعربت الولايات المتحدة، عن خيبة أملها لقرار نتانياهو إلغاء زيارة كانت مقررة لوفد إسرائيلي إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلن ناطق باسم البيت الأبيض. وأكد الناطق، أن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت لا يعني تغييراً للموقف السياسي.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة ستجد السبل لتحذير إسرائيل من شن هجوم على رفح، رغم إلغاء زيارة الوفد إسرائيلي. وأضاف ميلر للصحافيين: ((نرى أن هذا النوع من الغزو الواسع النطاق سيكون خطأ))، مضيفاً أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيبحث على الأرجح موضوع رفح مع وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الذي يزور واشنطن.

ورحبت حركة حماس بقرار مجلس الأمن، وأبدت استعدادها للمضي قدماً في عملية تبادل أسرى. وقالت في بيان: ((نرحب بدعوة مجلس الأمن الدولي لوقف فوري لإطلاق النار))، مؤكدة ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، يؤدي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وعودة النازحين إلى بيوتهم. وأضافت: ((كما نؤكد استعدادنا للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين)).

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