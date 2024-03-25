نقيب المحامين المحامي يتسلم مهامه رئيسا لمجلس ادارة غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN /تسلم أمس الأحد الموافق ٢٤/٣/٢٠٢٤ نقيب المحامين المحامي فادي عباس مهام رئاسة مجلس ادارة غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية خلفا للأستاذ أحمد القاضي رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، كما وتسلم المهندس محمود حمادنة مهامه نائبا لرئيس مجلس الإدارة خلفا للمهندس منجد هواش..

وقد تمت إجراءات الاستلام والتسليم خلال اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١) الذي عقد في مقر نقابة المحامين في رام الله. وفي ختام اجتماع مجلس الإدارة، قام مجلس الإدارة بتكريم الرئيس السابق الأستاذ أحمد القاضي ونائبه المهندس منجد هواش على جهودهم طيلة العام الماضي.

يذكر أن غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية تأسست من ثلاثة أجسام تمثيلية تضم نقابة المحامين ونقابة المهندسين/ مركز القدس واتحاد المقاولين الفلسطينيين.

