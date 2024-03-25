Tuesday, 26 March 2024 03:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نقيب المحامين المحامي يتسلم مهامه رئيسا لمجلس ادارة غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية

3/25/2024 7:09:22 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN /
تسلم أمس الأحد الموافق ٢٤/٣/٢٠٢٤ نقيب المحامين المحامي فادي عباس مهام رئاسة مجلس ادارة غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية خلفا للأستاذ أحمد القاضي رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، كما وتسلم المهندس محمود حمادنة مهامه نائبا لرئيس مجلس الإدارة خلفا للمهندس منجد هواش..

وقد تمت إجراءات الاستلام والتسليم خلال اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١) الذي عقد في مقر نقابة المحامين في رام الله. وفي ختام اجتماع مجلس الإدارة، قام مجلس الإدارة بتكريم الرئيس السابق الأستاذ أحمد القاضي ونائبه المهندس منجد هواش على جهودهم طيلة العام الماضي.

يذكر أن غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية تأسست من ثلاثة أجسام تمثيلية تضم نقابة المحامين ونقابة المهندسين/ مركز القدس واتحاد المقاولين الفلسطينيين.

MENAFN25032024000205011050ID1108020131

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث