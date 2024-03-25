الوزير مجدي الصالح يسلم مجلس دار صلاح قرار الحكم المحلي ترفيعه لبلدية بحضور رسمي وشعبي

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم / PNN / سلم وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح بلدية دار صلاح قرار ترفيعها من مجلس قروي إلى بلدية حيث جرت مراسم تسليم القرار التي مساء اليوم الاثنين في مقر بلدية دار صلاح بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والشعبية.

و وافتتحت مراسم التسليم بكلمة ترحيبية من عضو المجلس وامين سر حركة فتح ابراهيم مبارك بالحضور وعلى راسهم الوزير مجدي الصالح ومحافظ محافظة بيت لحم محمد طه ابو عليا ومدير عام الحكم المحلي في بيت لحم اروى ابو الهيجا، والدكتور داود الزير "ابو سامي" ورؤوساء البلديات والغرفة التجارية واللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس وكل الحضور.

وقام الوزير الصالح بتسليم بلدية دار صلاح

قرار ترفيعها من مجلس قروي

إلى بلدية مشيدا بجهود المجلس في البلدة وعملها على اكثر من صعيد موضحا ان هذا القرار جاء بعد ان استطاعت البلدية النهوض بعملها وادائها على اكثر من صعيد.

وثمن الصالح جهود المجلس البلدي لدار صلاح وتمنى لهم مزيد من النجاح والتقدم بعد هذا الترفيع للمجلس من مجلس قروي الى بلدية موضحا ان هذا الترفيع سيساهم برفع مستوى الخدمات للمواطنين.

من ناحيته شكر محافظ محافظة بيت لحم محمد طه ابو عليا الوزير مجدي الصالح على هذه الخطوة التي ستساهم بتطوير الاداء للبلدية مما سينعكس ايجابا على المواطنين.

وثمن ايو عليا جهود مجلس قروي بلدة دار صلاح الذي يتحول اليوم لمجلس بلدي على هذا الانجاز الذي اتى نتيجة جهود وعمل متواصل وتراكمي معربا عن اعتزازه ببلدة دار صلاح التي لها تاريخ تعتز به كل محافظة بيت لحم على اكثر من صعيد.

كما اعرب محافظ بيت لحم ان يشكل هذا الترفيع اداة تحفيز وعدوى المجالس القروية في كافة مناطق بيت لحم من اجل رفع مستواها وتحويلها لبلديات لان البلديات تعمل بكل حد وتحمل نسب كبيرة جدا من الاعباء من اجل خدمة المواطن.

و وجه محافظ بيت لحم شكر خاص لرئيس المجلس محمود صلاح ولكافة اعضاء المجلس على ما بذلوه من جهود للانتقال بالمجلس من مجلس قروي لمجلس بلدي مهنئا اياهم وكل اهالي دار صلاح على هذا الانجاز.

ورحب محمود صلاح رئيس بلدية دار صلاح بالحضور واشار الى الجهود التي بذلت من قبل المجلس اعضاء وطواقم بلدية على مختلف الاصعدة من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير البلدية من خلال هذه النقلة ما يعني تطوير الخدمات وانعكاسها على المواطنين.

وشكر صلاح الوزير الصالح على ما قدمه من دعم واستاد للمجلس في دار صلاح وصولا لقرار ترفيعها لبلدية كما شكر مدير عام الحكم المحلي اروى ابو الهيجا على ما بذلته وتبذله من جهود من اجل تطوير العمل في كافة المجالس البلدية والقروية وهيئات الحكم المحلي ببيت لحم.

و وعد صلاح ابناء دار صلاح والمحافظة بالاستمرار في العطاء والعمل من اجل خدمتهم جميعا كون دار صلاح من البلديات التي تعتبر مدخلا هامة للمحافظة ومحافظة الخليل.

من ناحيته شكر جمال الدرعاوي باسم مجلس خدمات الريف الشرقي الوزير الصالح على هذا القرار الذي يمثل انجازا لكل مجالس خدمات وبلديات الريف الشرقي وبيت لحم كما ثمن جهود المجلس في بلدة دار صلاح على انجازهم الكبير.

وفي ختام التدشين تم تكريم

الوزير الصالح على جهوده التي بذلها خلال عمله في الوزارة لخدمة شعبنا من خلال اسناده ودعمه للمجالس البلدية لا سيما في ظل هذه الظروف الصعبة حيث قدم مجلس قروي دار صلاح مجسما لمدينة القدس كما قام عدد من ممثلي البلديات بتكريم الوزير الصالح فيما كرم مجلس الخدمات المشترك في الريف الشرقي بلدية دار صلاح تقديرا لها على انجازها.