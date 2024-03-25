رئيس الوزراء المكلف يلتقي وزيرة خارجية ألمانيا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / التقى رئيس الوزراء المكلّف محمد مصطفى، مساء اليوم الإثنين، في مدينة رام الله، وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك.

وأكد مصطفى ضرورة وقف العدوان على شعبنا ومنع التهجير، ومضاعفة إدخال المساعدات ووصولها إلى جميع المناطق في قطاع غزة، وانسحاب إسرائيل الكامل من القطاع.

وأضاف أن الحكومة الجديدة ستباشر مهامها وفق برنامج يراعي الحوكمة والشفافية وسيادة القانون.

وأكد رئيس الوزراء المكلف، خلال اللقاء، أن الحكومة المقبلة ستعمل في إطار من الشراكة مع جميع شرائح المجتمع الفلسطيني، وبالتعاون مع الدول العربية، والمجتمع الدولي، والدول المانحة، لمواجهة التحديات الكبيرة والخطيرة التي تواجه أبناء شعبنا وقضيتنا الوطنية، منوها إلى الوضع المالي الصعب بسبب حجز الأموال الفلسطينية وخنق الاقتصاد الفلسطيني.

وشدد على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة وتوفير المساعدات الطارئة، لتمكين الحكومة من تنفيذ برامجها خدمة للشعب الفلسطيني وتمهيد الطريق نحو الاستقرار والسلام للجميع.