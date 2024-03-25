رئيس الوزراء المكلف يلتقي وزيرة خارجية ألمانيا

(MENAFN
- Palestine News Network ) رام الله /PNN / التقى رئيس الوزراء المكلّف محمد مصطفى، مساء اليوم الإثنين، في مدينة رام الله، وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك.
وأكد مصطفى ضرورة وقف العدوان على شعبنا ومنع التهجير، ومضاعفة إدخال المساعدات ووصولها إلى جميع المناطق في قطاع غزة، وانسحاب إسرائيل الكامل من القطاع.
وأضاف أن الحكومة الجديدة ستباشر مهامها وفق برنامج يراعي الحوكمة والشفافية وسيادة القانون.
وأكد رئيس الوزراء المكلف، خلال اللقاء، أن الحكومة المقبلة ستعمل في إطار من الشراكة مع جميع شرائح المجتمع الفلسطيني، وبالتعاون مع الدول العربية، والمجتمع الدولي، والدول المانحة، لمواجهة التحديات الكبيرة والخطيرة التي تواجه أبناء شعبنا وقضيتنا الوطنية، منوها إلى الوضع المالي الصعب بسبب حجز الأموال الفلسطينية وخنق الاقتصاد الفلسطيني.
وشدد على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة وتوفير المساعدات الطارئة، لتمكين الحكومة من تنفيذ برامجها خدمة للشعب الفلسطيني وتمهيد الطريق نحو الاستقرار والسلام للجميع.
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