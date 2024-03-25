الآف الاردنيين يحيطون بسفارة الاحتلال الإسرائيلي (شاهد)

MENAFN - Amman Net) لليوم الثاني على التوالي، حالت قوات الأمن دون وصول آلاف الأردنيين إلى سفارة الكيان الصهيوني في العاصمة عمان، وذلك بعدما احتشد أكثر من عشرة آلاف مواطن في ساحة مسجد الكالوتي وعدة نقاط قرب السفارة بمنطقة الرابية أبرزها قرب السفارة الصينية.

وجاءت الفعالية الجماهيرية الضخمة بدعوة من التجمع الشبابي الأردني لدعم المقاومة تنديدا بالإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الأهل في قطاع غزة، ورفضا للحصار المفروض على مستشفى الشفاء، واحتجاجا على اقتحامات المسجد الأقصى المبارك.





واعتقلت قوات الأمن عددا من المحتجين الذين حاولوا كسر الطوق الأمني المشدد من أجل الوصول إلى سفارة الكيان الصهيوني.

وأكد المحتجون دعمهم المقاومة الفلسطينية المسلّحة في مواجهة العدوان الصهيوني باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال.





وطالب المشاركون الحكومة الأردنية باجراءات عملية لوقف العدوان على قطاع غزة، ومنها إلغاء كافة الاتفاقيات التطبيعية مع العدوّ، وعلى رأسها اتفاقيتي وادي عربة والغاز، ومنع الجسر البري الذي ينقل البضائع من دول خليجية باتجاه الكيان الصهيوني عبر الأراضي الأردنية، كما طالبوا بوقف عمليات تصدير الخضار من الأردن إلى الكيان.





كما طالب المحتجون بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة، باعتبارها شريكة في الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الغزيون، وطرد السفيرة الأمريكية لدى عمان.





وطالب المحتجون بفتح الحدود أمام جموع الشباب الأردني من أجل المقاومة الفلسطينية.





وارتفعت وتيرة الاحتجاجات في الأردن على حرب الإبادة الجماعية منذ بداية شهر رمضان المبارك، لتبلغ ذروتها أمس الأحد، ويتواصل زخمها لليوم الثاني على التوالي اليوم الاثنين.