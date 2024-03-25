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توجيهات من رئيس هيئة الأركان بشأن المتقاعدين العسكريين

3/25/2024 7:08:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقامت القيادة العامة للقوات المسلحة مأدبة إفطار، اليوم الاثنين، لعدد من المتقاعدين العسكريين، بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.
ورحب اللواء الركن الحنيطي بالمتقاعدين العسكريين رفاق المسيرة، ونقل لهم تحيات واعتزاز جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني، مثمنا دورهم كونهم الرديف والشريك الأساس للقوات المسلحة.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة ضرورة التواصل مع المتقاعدين العسكريين والالتقاء بهم، وأن القوات المسلحة تحرص على تقديم أفضل الرعاية والاهتمام لمنتسبيها عاملين ومتقاعدين.

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