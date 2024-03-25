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الصفدي يؤكد أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

3/25/2024 7:08:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -اكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ان تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب تطبيقه.


وقال عبر منصة "اكس" اليوم أخيرا تبنى مجلس الأمن قرارا يطالب بوقف إطلاق النار وإنهاء المجاعة الإسرائيلية لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني".

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