الصفدي يؤكد أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

الصفدي يؤكد أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة
التاريخ
3/25/2024 7:08:24 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -اكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ان تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب تطبيقه.
وقال عبر منصة "اكس" اليوم أخيرا تبنى مجلس الأمن قرارا يطالب بوقف إطلاق النار وإنهاء المجاعة الإسرائيلية لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني".
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