بوتين: الهجوم الإرهابي بموسكو نفذه إسلاميون متشددون يحاربهم العالم الإسلامي

بوتين: الهجوم الإرهابي بموسكو نفذه إسلاميون متشددون يحاربهم العالم الإسلامي
التاريخ
3/25/2024 7:08:24 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، إن الهجوم الإرهابي على المجمع التجاري في موسكو والذي خلف عشرات القتلى والجرحى، نفذه "إسلاميون متشددون" يحاربهم العالم الإسلامي منذ قرون.
MENAFN25032024000208011052ID1108020125
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.