Tuesday, 26 March 2024 03:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بوتين: الهجوم الإرهابي بموسكو نفذه إسلاميون متشددون يحاربهم العالم الإسلامي

3/25/2024 7:08:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، إن الهجوم الإرهابي على المجمع التجاري في موسكو والذي خلف عشرات القتلى والجرحى، نفذه "إسلاميون متشددون" يحاربهم العالم الإسلامي منذ قرون.

MENAFN25032024000208011052ID1108020125

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث