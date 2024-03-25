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البرلمان العربي يرحب بتبني مجلس الأمن لقرار يدعو لوقف إطلاق النار بغزة

3/25/2024 7:08:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-رحب البرلمان العربي، بتبني مجلس الأمن ولأول مرة منذ عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الاول الماضي لقرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.

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