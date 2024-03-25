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قطر ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار بغزة

3/25/2024 7:08:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخبار ي-رحبت قطر، بقرار مجلس الأمن، الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، معربة عن أملها في أن يمثل خطوة نحو وقف دائم للقتال في القطاع، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها المدنيون، بمن فيهم الأطفال والنساء.

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