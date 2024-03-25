قطر ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار بغزة

قطر ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار بغزة
التاريخ
3/25/2024 7:08:24 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخبار ي-رحبت قطر، بقرار مجلس الأمن، الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، معربة عن أملها في أن يمثل خطوة نحو وقف دائم للقتال في القطاع، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها المدنيون، بمن فيهم الأطفال والنساء.
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