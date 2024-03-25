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ورشة عمل حول الأمن الغذائي في إربد

3/25/2024 7:08:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب بيت راس التابع لمديرية شباب إربد اليوم، ورشة عمل حول الأمن الغذائي، وذلك بمشاركة 20 شابا من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية من (12- 16 عاما).


خلال الورشة تحدثت المهندسة الزراعية بشرى يونس عن مفهوم الامن الغذائي وأنوعه وطرق تحقيقه، مبينة أن مشكلة الأمن الغذائي قد تفاقمت أخيرا نتيجة زيادة الطلب على الغذاء وزيادة النمو السكاني في العالم بشكل متسارع.

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