ورشة عمل حول الأمن الغذائي في إربد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب بيت راس التابع لمديرية شباب إربد اليوم، ورشة عمل حول الأمن الغذائي، وذلك بمشاركة 20 شابا من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية من (12- 16 عاما).
خلال الورشة تحدثت المهندسة الزراعية بشرى يونس عن مفهوم الامن الغذائي وأنوعه وطرق تحقيقه، مبينة أن مشكلة الأمن الغذائي قد تفاقمت أخيرا نتيجة زيادة الطلب على الغذاء وزيادة النمو السكاني في العالم بشكل متسارع.
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