ندوة بمناسبة معركة الكرامة وعيد الأم في الرصيفة

ندوة بمناسبة معركة الكرامة وعيد الأم في الرصيفة
التاريخ
3/25/2024 7:08:23 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم اتحاد المؤرخين في تراث القبائل وأنسابها وبالتعاون مع جامعتي الهاشمية وآل البيت اليوم الإثنين ندوة ثقافية علمية احتفالا بذكرى يوم الكرامة وعيد الأم في قاعة منتدى ياجوز الثقافي.
وبدأت الندوة بحضور عدد من ممثلي الهيئات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني في لواء الرصيفة.
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