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ندوة بمناسبة معركة الكرامة وعيد الأم في الرصيفة

3/25/2024 7:08:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم اتحاد المؤرخين في تراث القبائل وأنسابها وبالتعاون مع جامعتي الهاشمية وآل البيت اليوم الإثنين ندوة ثقافية علمية احتفالا بذكرى يوم الكرامة وعيد الأم في قاعة منتدى ياجوز الثقافي.

وبدأت الندوة بحضور عدد من ممثلي الهيئات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني في لواء الرصيفة.

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