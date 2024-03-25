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بلدية غرب إربد تعيد النظر بموضوع رخص المهن

3/25/2024 7:08:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر مجلس بلدي بلدية غرب اربد في اجتماعه الذي عقد اليوم الاثنين، برئاسة رئيس البلدية جمال البطاينة وحضور أعضاء المجلس، إعادة النظر بموضوع رخص المهن.


وأوعز الرئيس البطانية للكادر الاداري والعاملين بقسم رخص المهن بضرورة وضع التدابير اللازمة وتبسيط الاجراءات التي من شأنها أن تخفف وتذلل العقبات أمام المواطنين والتجار وذلك بهدف تخفيف الأعباء الواقعة على كاهل المواطنين وأصحاب المشاريع التي لا تتجاوز رأسمالها ألف دينار.

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