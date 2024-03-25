الحكومة اللبنانية ترحب بقرار مجلس الامن بوقف اطلاق النار في غزة
التاريخ
3/25/2024 7:08:23 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رحّب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بالقرار الذي اصدره مجلس الأمن الدولي والقاضي بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.
وقال في بيان اليوم " هذا القرار يشكل خطوة اولى في مسار وقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والذي لم يسجل له التاريخ الحديث مثيلا".
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