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الحكومة اللبنانية ترحب بقرار مجلس الامن بوقف اطلاق النار في غزة

3/25/2024 7:08:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رحّب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بالقرار الذي اصدره مجلس الأمن الدولي والقاضي بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.


وقال في بيان اليوم " هذا القرار يشكل خطوة اولى في مسار وقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والذي لم يسجل له التاريخ الحديث مثيلا".

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