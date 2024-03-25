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شابات عجلون تحتفل بذكرى معركة الكرامة ويوم الام

3/25/2024 7:08:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - احتفل مركز شابات عجلون النموذجي بالشراكة مع هيئة شباب كلنا الأردن ومنتدى الجنيد الثقافي، اليوم الاثنين، بذكرى معركة الكرامة ويوم الأم.


وقال مدير نادي المتقاعدين العسكريين العقيد الركن المتقاعد حبيب مقطش، بحضور رئيس مجلس المحافظة عمر المومني ومدير الشباب محمد طبيشات إن الاحتفال بيوم الكرامة انما هو استذكار للنصر الاردني الذي سطره ابطال القوات الأردنية المسلحة واستحضار لمكانتهم العظيمة في قلوب الاردنيين .

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