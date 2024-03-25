ترحيب عربي ودولي بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة

ترحيب عربي ودولي بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة
التاريخ
3/25/2024 7:08:23 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رحبت مجموعة من الدول والمنظمات العربية والإقليمية بنجاح مجلس الأمن في استصدار قرار يُطالب، ولأول مرة، بوقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة، وذلك بتأييد 14 عضواً وامتناع عضو واحد هي الولايات المتحدة.
MENAFN25032024000208011052ID1108020116
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.