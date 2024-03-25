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ترحيب عربي ودولي بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة

3/25/2024 7:08:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رحبت مجموعة من الدول والمنظمات العربية والإقليمية بنجاح مجلس الأمن في استصدار قرار يُطالب، ولأول مرة، بوقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة، وذلك بتأييد 14 عضواً وامتناع عضو واحد هي الولايات المتحدة.

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