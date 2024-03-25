Tuesday, 26 March 2024 03:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جلسة تثقيفية بالاغوار الشمالية حول التوعية المرورية

3/25/2024 7:08:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية بالتعاون مع المعهد المروري الأردني الإثنين ، جلسة تثقيفية عن التوعية المرورية.


وأكد النقيب خالد الشلول خلال الجلسة التي اقيمت بمدرسة المشارع الأساسية للبنين، أهمية التوعية المرورية ودور الأجهزة الرسمية والأهلية في الحد من المشكلات المرورية والنقل على الطرق .

MENAFN25032024000208011052ID1108020115

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث