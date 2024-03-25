جلسة تثقيفية بالاغوار الشمالية حول التوعية المرورية
التاريخ
3/25/2024 7:08:23 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية بالتعاون مع المعهد المروري الأردني الإثنين ، جلسة تثقيفية عن التوعية المرورية.
وأكد النقيب خالد الشلول خلال الجلسة التي اقيمت بمدرسة المشارع الأساسية للبنين، أهمية التوعية المرورية ودور الأجهزة الرسمية والأهلية في الحد من المشكلات المرورية والنقل على الطرق .
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