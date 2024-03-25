استقالة الوزير جدعون ساعر من حكومة الطوارئ الإسرائيلية

استقالة الوزير جدعون ساعر من حكومة الطوارئ الإسرائيلية
التاريخ
3/25/2024 7:08:23 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية، بسبب عدم ضمه إلى مجلس الحرب.
وقال ساعر في مؤتمر صحفي إنه "لن يستطيع تحمل المسؤولية طالما لا يمتلك تأثيرا على القرارات"، مشيرا إلى أن مركز ثقل الحرب انتقل من الكابينيت الأمني الى كابينيت الحرب المصغر ".
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