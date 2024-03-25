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استقالة الوزير جدعون ساعر من حكومة الطوارئ الإسرائيلية

3/25/2024 7:08:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية، بسبب عدم ضمه إلى مجلس الحرب.


وقال ساعر في مؤتمر صحفي إنه "لن يستطيع تحمل المسؤولية طالما لا يمتلك تأثيرا على القرارات"، مشيرا إلى أن مركز ثقل الحرب انتقل من الكابينيت الأمني الى كابينيت الحرب المصغر ".

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